Overwatch – Drei neue Maps im Geburtstags-Event

Das Jubiläums-Event von Overwatch wurde gerade erst offiziell bestätigt, da gibt es bereits neue Informationen. Wie dem europäischen Twitter-Account von Overwatch zu entnehmen ist, werden während des Events gleich drei neue Maps erscheinen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um vollwertige King of the Hill-, Eroberungs- oder Payload-Maps.

https://twitter.com/OverwatchEU/status/865190265077637121

Dorado, Eichenwalde und Anubis für 3VS3

Es handelt sich bei den gezeigten Karten um Arenen-Maps. Soll heißen, sie erfüllen den gleichen Zweck die Antarktis, dass man auf ihnen 1VS1- und 3VS3-Matches austrägt. Geschulte Augen werden zudem erkennen, dass die drei gezeigten Karten bereits existierenden, vollwertigen Maps ähneln. So werden es dem Anschein nach Arenen-Versionen von Dorado, Eichenwalde und Anubis werden. In der Dorado-Map sieht man sogar ein Zimmer ganz im Stil von Sombra, vielleicht sogar ihr persönliches Zimmer? Weitere Informationen werden sicher folgen, bis das Event am 23. Mai startet.

Quelle: @OverwatchEU (Twitter)