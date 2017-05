Life is Strange – Fortsetzung angekündigt

Life is Strange war eines der erfolgreichsten Spiele in 2015. Der Episodentitel erzählte die sehr emotionale Geschichte von Max, welche die Zeit zurückspulen und so geschehene Ereignisse ungeschehen machen konnte. In einem kleinen Video kündigte das Entwicklerteam von Dontnod Entertainment nun an, dass eine Fortsetzung in Arbeit sei.

Spärliche Informationen

Viele Informationen rücken die Jungs von Dontnod in dem Video nicht raus. Bestätigt wird lediglich, dass es leider keine Ankündigung auf der diesjährigen E3 geben wird. Des weiteren darf anzunehmen sein, dass es in Life is Strange 2 um einen neuen Protagonisten gehen wird, da die Story von Max eigentlich zu Ende erzählt wurde. Fans werden sich aber ein wenig gedulden müssen, aber das Warten wird es am Ende bestimmt wert sein.

Quelle: Square Enix / Life is Strange (Youtube)