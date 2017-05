Destiny 2 – Alle Infos vom Livestream

Soeben hat Bungie seine Livepräsentation zu Destiny 2 beendet und meine Güte was für ein Fest für Fans. Für mich und viele Fans die Destiny seit Release fast täglich gespielt haben gab es eine Menge zu sehen und auch neue Spieler werden diesmal einen besseren Einstieg bekommen.

Destiny 2 startet mit großen Verlusten

Die Präsentation startet Luke Smith mit einem Einblick in die erste Story Mission „Homecoming“ in der wir Seite an Seite mit Zavala, Ikora und Cayde versuchen die Evakuierung des Towers zu sichern. Die letzte Bastion der Menschheit wurde nämlich vom Cabal Warlord Ghaul überfallen, der jetzt alles in Schutt und Asche legt. Sein Ziel ist die Macht des Travelers von dem Ghaul der Meinung ist er hätte den Cabal seine Macht schenken sollen. Mit einer Vorrichtung nimmt er den stillen Wächter der Menschen gefangen und trennt die Guardians so vom Licht. Unserer Fähigkeiten beraubt bleibt uns nur die Flucht um uns wieder zu sammeln und neue Macht zu finden um unsere Heimat zurückzuerobern.

Was hat das Sequel zu bieten

Zusammengefasst soll Destiny 2 diesmal eine deutlich ausgearbeitete Story bieten. Neben der Hauptgeschichte werden wir in der Welt auf weitere Charaktere treffen, die völlig eigenständige Geschichten haben und uns eigene Quests geben. Neben der European Dead Zone auf der Erde werden wir zudem drei neue Welten erkunden können nämlich Nessus, Io und Titan. Allein die European Dead Zone ist um ein Vielfaches größer als die bisherigen Patroulliengebiete zusammengenommen. In diesen Gebieten gibt es darüber hinaus auch noch viel mehr zu tun. Neben den normalen Missionen, wird es auch Schatzsuchen, versteckte Gebiete und jede Menge Secrets geben.

Unser neues Arsenal

In Sachen Gameplay gibt es auch einiges zu sehen. Waffenslots wurden überarbeitet und bieten jetzt mehr Freiheit für Loadouts. Zudem gibt es auch neue Waffenklassen wie Granatwerfen, Gatling Guns oder Sub-Machine Guns. Drei neue Superfähigkeiten wurden gezeigt und diese entsprechen tatsächlich den geleakten Bildern die vor Monaten ans Licht kamen. Warlocks erhalten ein flammendes Schwert mit dem Flammengeschosse abgefeuert werden können. Titans erhalten einen Schild den sie einerseits zum Schutz aber auch wie Captain America werfen können. Hunter erhalten einen Speer mit dem sie akrobatisch durch Feinde wirbeln können. Ausleben können sich Guardians dann in einer Vielzahl von Storymissionen, neuen Strikes sowie einem neuen Raid.

Zusammenspiel für alle verbessert

Der Crucible bekommt ebenfalls viele Neuerungen spendiert. Alle Modes werden in Zukunft 4v4 sein. Zudem wird es neue Modi geben und ein überarbeitetes HUD mit Informationen ob Gegner Munition aufgenommen haben oder ob deren Super bereit ist. Wichtiger Bestandteil sind dabei auch Clans, diese werden diesmal vollständig im Spiel integriert sein und Kern der neuen Community sein. Damit auch Singleplayer Content wie Raids oder Nightfalls erleben können, hat Bungie eine neuen Option rund um Clans gebaut die als Alternative für Matchmaking fungieren soll. Solospieler werden Ingame die Möglichkeit haben einen Clan zu wählen und deren Mitglieder ohne Beitritt um Hilfe bitten können. Spieler werden dann mit Mitgliedern des Clans gematcht und können bisher unzugänglichen Content erleben. Zudem bietet die Mitgliedschaft in einem Clan einige Vorzüge. Egal was ein Clanmitglied im Spiel macht, alle Mitglieder erhalten Boni was den gesamten Clan hilft. Wie diese Boni aussehen ist allerdings noch nicht bekannt.

Quelle: Bungie (via Twitch)