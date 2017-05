Shantae: Half-Genie Hero – Zauberhaftes Jump’n’Run kommt auf die Switch

Eine der bekanntesten Videospielprotagonistinnen ist Shantae nicht gerade, dennoch erfreuen sich ihre Titel unter Fankreisen größter Beliebtheit. So schaffte auch das im Dezember letzen Jahres erschienene Half-Genie Hero, durchweg positive Reviewwertungen einzufahren. Gelobt wurden die wunderbar gezeichneten Hintergründe, die superflüssigen Animationen und der surreale Humor. Und nun können auch Besitzer einer Nintendo Switch dieses Jump’n’Run ausprobieren.

Shantae: Half-Genie Hero is coming to Nintendo Switch this summer! Feel the beat with all new HD Rumble! Full details coming soon!! pic.twitter.com/WNTSGxYiSg

— WayForward (@WayForward) May 11, 2017