Summon Night 6: Lost Borders – Nordamerikanischer Release verschoben

Der von Publisher Gaijinworks für Summon Night 6: Lost Borders festgelegte nordamerikanische Releasetermin wurde verschoben. Ursprünglich für den 23. Mai 2017 angekündigt, wurde dieser jedoch von Firmengründer Victor Ireland in einem Forenbeitrag auf unbestimmte Zeit verschoben. Nachdem Summon Night 6 bereits am 12. März 2016 in Japan für PlayStation 4 und PlayStation Vita erschienen ist, sollte nun der nordamerikanische und kurze Zeit später der europäische Release erfolgen.

Auf dem uns gesendeten digitalen Spielabbild schienen Inhalte zu fehlen, während wir es testeten, also müssen wir dies beheben. Selbst wenn wir es neu testen und wieder zurück an Sony schicken, scheint eine Veröffentlichung im Mai schwierig. Mir fällt keine bessere Methode ein, als auf eine korrigierte Version zu warten und diese zu überprüfen. Verkäufer und Vertreiber sind informiert, jedoch haben wir noch kein neues Veröffentlichungsdatum festgelegt. Sobald wir mit der Überprüfung durch sind, geht das Spiel zu Sony und wird dann ein paar Wochen für die Produktion benötigen. Es ist schade und wir sind ebenfalls enttäuscht, denn nun müssen wir das Spiel nochmals testen und den Titel für Fans verschieben. Glaubt mir jedoch, dass ihr diese Version nicht spielen wollt. Ich bevorzuge es, das Produkt so vollständig wie möglich auf den Markt zu bringen und nicht mit einem Patch zu ergänzen. Denn eines Tages werden die Server mit den Patch-Dateien nicht mehr existieren und Spieler würden über eine unfertige Version des Spieles urteilen.

Quelle: Gaijinworks