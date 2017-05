Dead Island 2 – Laut Deep Silver noch in Entwicklung

Man hat schon lange kein Lebenszeichen von Dead Island 2 bekommen. Nach vielen Problemen mit dem Projekt ist es immer stiller geworden um die Rückkehr zu Zombieinsel. Jetzt hat sich Deep Silver über das Projekt geäußert.

Nach einigen Gerüchten um eine mögliche Einstellung, fragte Eurogamer mal direkt nach. In seiner Antwort bestätigte Deep Silver, dass Sumo Digital noch immer am Sequel arbeite und man sehr zufrieden mit dem Fortschritt sei. Wann die Entwickler von Little Big Planet 3 mehr von ihrem Zombiegame zeigen werden ist aber noch offen.

Dead Island 2 is in development at Sumo Digital, and we are excited by the progress the team are making with Deep Silver’s most successful IP. When we are ready to share more information, we will.