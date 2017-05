WipEout Omega Collection – Neues Team für die Collection

Schon am 7. Juni gehen die flotten Gleiter in der WipEout Omega Collection wieder an den Start. Es erwartet Fans aber nicht nur eine überarbeitete Optik, sondern auch ein nagelneues Team. Der aggressiv schnittige Gleiter wird das Fahrerfeld kräftig aufmischen.

WipEout Omega Collection mit neuem Team

Das neuen Team bringt ihren brandneuen Tigron K-VSR an den Start. Der Gleiter setzt weniger auf Agilität als auf brutale Gewalt. Der Tigron ist schwer und braucht etwas um auf Touren zu kommen danach ist er aber ein echter Rammbock. Neben dem Trailer zum neuen Gleiter gab es aber noch ein kleines Extra.

Quelle: PlayStation EU (via Youtube)