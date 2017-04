Fire Emblem Echoes – Strategie im Trailer vorgestellt

Das Strategie-Spiel Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia erscheint in wenigen Wochen in heimischen Gefilden. Um Einsteigern der Fire Emblem-Reihe einen Überblick über die taktischen rundenbasierten Kämpfe zu geben, hat Nintendo nun einen passenden Trailer veröffentlicht. Doch nicht nur Neulinge werden aus dem Video schlau: In diesem werden die neuen Dungeons gezeigt, in denen ihr euch mit Celica oder Alm bewegen könnt. Auch auf die Funktion der amiibo wird im Trailer eingegangen.

Auf dem Kontinent Valentia müsst ihr zwei Armeen durch brutale Kämpfe führen. Dabei wird eurer taktisches Geschickt auf die Probe gestellt. Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia erscheint am 19. Mai für den Nintendo 3DS.

Quelle: Nintendo (via Youtube)