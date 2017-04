Yakuza – Neuer Teil bereits in Arbeit

Die Yakuza Welle schwappt erst so langsam nach Europa, da kam sie in Japan mit Yakuza 6 schon beinahe zum Ende. Aber auch nur beinahe wie sich jetzt herausstellt. Auch wenn die Geschichte um Hauptcharakter Kazuma Kiryu mit dem sechsten Teil endet, ist die Reihe noch lange nicht vorbei.

In einem Interview mit Famitsu erzählte General Director Toshihiro Nagoshi, dass er bereits am nächsten Teil schreibe. In nicht allzu ferner Zukunft wolle er zudem bereits Einblicke in die frühe Entwicklungsphase geben. In der Zwischenzeit können wir uns mit Zero die Zeit vertreiben und Ende August auch mit Kiwami.

“I’m already working on the next title. In the not too distant future, I think there will be an opportunity to talk about the next game’s development in a relatively early stage”