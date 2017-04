Splatoon 2 – Seestern-Bühne vorgestellt

Bereits in der vergangenen Woche war der Farb-Shooter Splatoon 2 eines der Highlights der präsentierten Nintendo Direct. Er wurde mit vielen Informationen wie Release-Datum, amiibo und mehr versorgt. Nun zeigte uns Nintendo eine neue Stage, auf der ihr euch farbfrohe Schlachten liefern könnt.

Bei der neuen spielbaren Karte handelt es sich um die Seestern-Bühne, deren Kulisse einer riesigen Open Air Bühne ist. Neben gleißenden Scheinwerfern im Bühnenbereich befinden sich im Hintergrund tropische Strände. Nintendo selbst schreibt dazu:

Das ist die Seestern-Bühne. Dabei handelt es sich um eine Outdoor-Bühne, auf der Konzerte aller Art veranstaltet werden. Auch die inzwischen berühmte Band Squid Squad spielte hier einst und für alle Rock-Musik-Fans ist die Bühne ein ganz besonderer Ort. Es ist ein wahres Wunder, dass die ganze Tinte keinen Kurzschluss im Musik-Equipment verursacht.

Zusätzlich zur Enthüllung der neuen Stage kündigte Nintendo einen Manga zu Splatoon 2 an. Dieser ist in Japan bereits erhältlich und wird Ende des Jahres den Weg nach Europa finden. Splatoon 2 erscheint am 21. Juli 2017 für die Nintendo Switch.

Quelle: Nintendo Deutschland