Titanfall 2 – Diese Updates erscheinen in der Zukunft

Der Shooter Titanfall 2 kam beim Release vor einem halben Jahr hervorragend bei den Spielern und Kritikern an. Dies soll auch in Zukunft so bleiben. Dies will Entwickler Respawn mit zahlreichen Updates erreichen. Nun hat der Entwickler einen Überblick über die kommenden Updates bekannt gegeben.

Zwischen April und Juni sollen erscheinen:

– 2 weitere allgemeine Multiplayer-Karten

– 2 weitere „Live Fire“-Karten

– Ein neuer Titan

– Zwei weitere käuflich zu erwerbende Prime-Titans: Ronin und Tone

Zudem wird es einige Updates geben, die mit den neuen Inhalten nichts zu tun haben. Folgende Inhalte werden im Zeitraum von April bis Juni erscheinen:

– Erhöhung des Generationenlimits auf 100

– Erweiterung der Einstellungen für Privatspiele; unter anderem werden Live Fire und Coliseum den auswählbaren Modi hinzugefügt

– Eine neue Gruppierung

– Todgeweiht-Spielmodus

– Mehr Piloten-Exekutionen

– Verbesserungen der Spielersuche durch geschätzte Wartezeit und mehr

– Mehr Kaufobjekte wie Tarnungen, Skins usw. im Store

Wann die Inhalte genau erscheinen, wird Respawn später bekannt geben.

Quelle: ea.com