Nintendo Switch – Neue Joy-Con Farbe angekündigt

Bislang waren die die Joy-Cons, die als Bewegungssteuerungseinheit für die Nintendo Switch dienen, in lediglich zwei Farben erhältlich. Spieler konnten sich für das klassische grau oder bunten Neonfarben entscheiden. Passend zum Release von ARMS soll jetzt die Farbpalette erweitert werden.

Endlich auch in Neongelb

Ab dem 16. Juni soll es die Joy-Cons auch in Neongelb geben. Diese wurden passend zum Spiel ARMS designt, was ebenfalls in Neongelb gehalten wurde. Zusätzlich soll am gleichen Tag ein Battery-Pack für die Joy-Cons auf den Markt kommen, mit dem ihr die Lebenszeit beträchtlich erhöhen könnt. In das Battery-Pack können AA-Batterien eingesetzt werden, zudem verbreitert es die Joy-Cons, was gerade SPielern mit großen Händen zugute kommen könnte.

Meine Hoffnung ist ja, dass es passend zu Splatoon Neongrün und Neonpinke Joy-Cons geben wird, was wünscht ihr euch für Farben?

Quelle: Nintendo