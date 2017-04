Nioh – „Drache des Westens“ erscheint am 2. Mai

Sony bestätigte nun, was Koei Tecmo Anfang der Woche zu „Drache des Nordens“, dem ersten Story-DLC zu Nioh, ankündigte. Demnach erscheint der DLC am 2. Mai sowohl in Japan als auch in Europa. Entweder kann dieser einzeln oder in Verbindung mit dem Season Pass über den Playstation Store heruntergeladen werden.

In der Oshu-Region kamen Gerüchte auf, dass ihr ambitionierter Herrscher, Masamune Date (der „einäugige Drache”), heimlich Geistersteine sammelt. Tumulte und Unruhen sind unvermeidlich, da die Zahl der Yokai in Oshu zunimmt. Während ihr euch durch eine neue Region mit originellen Gebieten kämpft, werdet ihr auf neue schreckliche Yokai treffen, die es darauf abgesehen haben, euch zu vernichten. Glücklicherweise könnt ihr eine neue Waffe nutzen – ein Odachi – sowie Rüstung, Ninja-Fähigkeiten, Magie … und ihr werdet außerdem die Hilfe neuer Schutzgeister erhalten, die euch auf eurer Mission begleiten.

Quelle: JPGames, PlayStation.blog