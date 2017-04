Media Markt – 2 Spiele kaufen, 2 Spiele geschenkt bekommen

Media Markt ist bekannt für seine Sparaktionen, auch was Games angeht. Und so findet derzeit sowohl in teilnehmenden Filialen als auch im Online-Shop eine Aktion statt, in der sich Zocker vier Spiele zum Preis von zwei sichern können.

Sichert euch vier Spiele für wenig Geld

Wie bei jeder Preissparaktion ist es auch bei dieser der Fall, dass man die günstigsten Artikel umsonst bekommt. Außerdem gilt die Aktion nur, wenn die vier Spiele einen Gesamtwert von 200€ nicht überschreiten. Im Markt zählt dies auf DAS GESAMTE SORTIMENT an Videospielen. Im Markt ist es auch möglich, Titel mehrfach zu nehmen. Dabei sind sowohl alte Titel als auch neue Blockbuster in der Atkion mit einbegriffen. Selbst amiibo-, Skylanders- und LEGO Dimensions-Figuren zählen bei 4 für 2 mit. Die Aktion geht noch bis zum 12. April.

UPDATE 23:07 Uhr

Wir haben soeben von ein paar Usern erfahren, dass die 200€ Grenze nur offline zählt. Online ist der Gesamtbetrag nach aktuellem Stand egal. Sollte sich etwas ändern, bitten wir um Rückmeldung in den Kommentaren.

Quelle: Media Markt