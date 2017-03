Gewinnspiel – Wir verlosen 3x Askborg ChargeDrive 2 USB KFZ-Ladegerät

Mit all den mobilen Geräten und der Nintendo Switch am Horizont, kann man ja immer etwas extra Power gebrauchen. Ladet euer Apple oder Android Smartphone einfach während ihr im Auto unterwegs seid. Ihr könnt sogar eure iPads aufladen. Dank des Doppelsteckers können auch zwei Geräte gleichzeitig geladen werden.

Jetzt habt ihr sogar die Möglichkeit eines von drei KFZ-Ladegeräten bei uns zu gewinnen.

Das sind die Preise:

Gewinner 1 – 3: je 1x Askborg ChargeDrive 2 USB KFZ-Ladegerät

Was muss ich tun?

1.) Du bist Fan unserer Facebook-Seite

2.) Du folgst uns auf Twitter

3.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Wieso du ein KFZ-Ladegerät benötigst?

Hinweis für alle Teilnehmer

Zusammen mit Askborg Deutschland haben wir einen neuen Rabatt-Code für euch. Spart jetzt 3,33€ beim Kauf eines KFZ-Ladegerätes. So bekommt ihr einen Doppellader schon für 4,66€!!!! Ein Schnapper!!! Einfach bei der Bestellung den Gutscheincode NATGAMES eingeben und schon reduziert sich der Artikel. Hier gehts zum Lader: https://www.amazon.de/dp/B01D83AE6K

Die Teilnahmebedingungen:

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 10. April 2017. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Askborg für die Bereitstellung der Preise.