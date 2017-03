Gewinnspiel zum Mario Tag – Wir verlosen 1x One Up Rucksack und 1x Super Mario Armband

Jump-’n’-Run-Videospiele zu spielen, wäre ohne ihn nicht dasselbe gewesen. Heute, den 10. März, feiern wir den kleinen, rundlichen Mann mit blauer Latzhose, roter Schirmmütze und dickem Schnauzer. Ihr wisst sicher schon, wen wir meinen. Könnte er sich jetzt selbst vorstellen würde er vermutlich sagen: „It’s-a-me, Mario“. Heute ist der Mario Tag (engl. Mario Day), ganz im Zeichen des Computerspielcharakters Mario aus dem Hause Nintendo. Das Datum wurde hierbei gezielt gewählt, denn die verkürzte, englische Schreibweise MAR 10 kann auch als MARIO gelesen werden. „Mamma mia!“ – ist das raffiniert!

Also, packt eure Konsolen aus, sammelt Münzen und Extraleben und schmeißt euch dafür mal richtig in Schale: Setzt euch eine Joshi-Mütze auf, zieht ein Bowser-Shirt an und schenkt euch ordentlich in die farbwechselnde Mario-Tasse ein. Alle Produkte von Super Mario auf EMP gibt es hier!

Passend zum Mario Tag verlosen wir zusammen mit EMP zwei tolle Produkte aus dem Super Mario Universum.

Das sind die Preise:

Gewinner 01: 1x One Up Rucksack

Gewinner 02: 1x Super Mario Armband

Was muss ich tun?

Du schreibst in die Kommentare unterhalb dieses Beitrages (ohne Anmeldung!!!), welcher Charakter aus der Super Mario Reihe der beste ist.

Die Teilnahmebedingungen:

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 20. März 2017. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an EMP und Medianetworx für die Bereitstellung der Preise und die Kooperation.