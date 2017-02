Gewinnspiel – Wir verlosen 1x Männertag (Blu-ray) inkl. Flaschenöffner

Die Schule ist vorbei und fünf Freunde entschließen eine Tradition zu beginnen und sich einmal im Jahr am Männertag zu treffen und auf die Freundschaft anzustoßen. 20 Jahre später ist das Versprechen gebrochen und jeder ist mit seinem eigenen Leben beschäftigt. Erst der plötzliche Tod von Dieter vereint Stevie (Milan Peschel), Chris (Tom Beck), Peter (Oliver Wnuk) sowie Klaus-Maria (Axel Stein) erstmals nach vielen Jahren an einem Ort – zu seiner Beerdigung, die ausgerechnet am Männertag stattfindet. Dieter hatte jedoch einen letzten Wunsch, für dessen Erfüllung sich die vier Schulfreunde auf einen chaotischen Abenteuertrip auf dem Bierbike begeben – und ganz neue Seiten aneinander entdecken. Mit von der Partie sind Stevies vom Liebeskummer geplagter Sohn Paul (CHRIS TALL) sowie Powerfrau Andrea (LAVINIA WILSON), die aufpassen soll, dass Schauspieler Chris nicht über die Stränge schlägt. Doch der Alkohol fließt in rauen Mengen und noch dazu legen die Freunde sich mit ihrem früheren Erzfeind Andi Mauz (HANNES JAENICKE) an, der sie zusammen mit seiner Gang verfolgt. Da ist es gar nicht so einfach, das ursprüngliche Ziel der Fahrt nicht aus den Augen zu verlieren….

