Story of Seasons: Trio of Towns – Bachelorettes im Trailer vorgestellt

Der neuste Streich aus dem Hause XSEED Games, der mit dem Titel Story of Seasons: Trio of Towns am 28. Februar 2017 in Nordamerika für den Nintendo 3DS erscheint, wurde erneut mit weiteren Informationen versorgt. Der neuste Trailer zeigt die weiblichen Kandidaten, die im Spiel geheiratet werden können.

Als männlicher Farmer werdet ihr die Wahl zwischen Lisette, Kasumi, Komari, Iluka und Siluka haben. Dass es gleichgeschlechtliche Beziehungen geben wird, ist eher zweifelhaft. Jede der Damen wird ihren eigenen Stil und ihre eigene Persönlichkeit besitzen. Wann das Spiel in Deutschland erscheinen wird und wann die Herren der Schöpfung vorgestellt werden, steht allerdings noch in den Sternen. Hier der Trailer:

Die gesprächige Lisette liebt es, ein gutes Buch zu lesen und betreibt den familiären Blumenladen in Westown. Dabei achtet sie besonders sorgsam auf die Bedeutung jedes Bouquets und dem Verkauf von Samen. Potenzielle Liebhaber werden sich an Kasumi die Zähne ausbeißen, die in Tsuyukusa lehrt und die Einsamkeit bevorzugt, sie mag nicht einmal Süßigkeiten! Komari wohnt ebenfalls in Tsuyukusa, aber sie ist nicht der ernste Typ Frau. Sie beschwert sich oft über ihre Arbeit im Teehaus ihres Vaters und sehnt nach einem Hobby. Die eineiigen Zwillings-Priesterinnen Iluka und Siluka arbeiten im Seaside Café Carosello. Iluka, die das Wetter vorhersagen kann, ist sehr schroff und zankt sich oft mit Siluka, die die Aura eines Menschen sehen kann, wenn sie bei der Arbeit döst.

Quelle: Youtube (XSEEDgames)