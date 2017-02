NieR Automata – Neuer “Glory to Mankind 119450310” Trailer

Am 10. März schon werden wir erneut in die Welt von NieR Automata abtauchen können. Spektakuläre Action erwartet uns in dem stylischen Titel von Platinum Games.

NieR Automata verspricht jede Menge Action

Square Enix und Platinum Games werden uns schon bald wieder einen Titel liefern, der ganz im Stil von Vanquish zu sein scheint. Die für kurze Zeit erhältliche Demo wurde reichlich heruntergeladen und gespielt. Viele Gamer konnten sich also schon einen Eindruck verschaffen. Der neue Trailer “Glory to Mankind 119450310” stellt die drei Hauptcharaktere, die Androiden 2B, 9S and A2 in den Vordergrund. Dabei erleben wir sie im Kampf gegen die Übermacht der Maschinen. Am 10. März können wir dann in das fertige Abenteuer starten und zwar auf Playstation 4.

Quelle: Playstation (via Youtube)