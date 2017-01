Pokémon Duel – Neues Mobilegame überraschend erschienen

Es gibt nach Pokémon GO ein weiteres neues Mobilegame mit den kleinen Taschenmonstern. In Pokémon Duel sammelt ihr Pokémonfiguren, um mit ihnen Kämpfe zu bestreiten und aufzuleveln. Neu ist Pokémon Duel allerdings nicht, es erschien vor knapp einem Jahr unter dem Namen Pokémon Comaster in Japan, wurde jedoch hier im Westen kaum thematisiert. Aus diesem Grund nahm man an, dass Pokémon Comaster ein japanexklusives Spiel bleiben würde.

Pokémon Duel – Ein mobiles Brettspiel

In Pokémon Duel sammelt ihr Figuren, um sie in euer Team aufzunehmen. Ein Team besteht aus sechs Pokémon, und mit ihnen tretet ihr gegen einen Kontrahenten an. Die Mechanik ist ähnlich wie in einem Brettspiel, ihr bewegt eure Figuren auf vorgegebenen Pfaden, um euer Ziel vor eurem Gegner zu erreichen, Dazu nutzt ihr allerhand Fähigkeiten, die ihr euren Pokémon beigebracht habt. Für Siege gibt es neue Data Disks für Attacken, Kristalle für den Ingame-Shop und Platten mit diversen Effekten. Natürlich könnt ihr Disks und Platten auch für echtes Geld erwerben, dies ist schließlich ein Mobile-Game. Pokémon Duel gibt es im App Store und im Google Play Store, derzeit allerdings nur auf englisch. Da es In-App-Käufe gibt, ist das Spiel selbst Free-to-play.

Quelle: GameXPlain (Youtube) / Pokémon / App Store / Google Play Store