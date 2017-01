Carrie Fisher – Spieler ehren verstorbene Schauspielerin in The Old Republic

Ein schwerer Schlag traf vor einigen Tagen semtliche Star Wars Fans weltweit. Carrie Fisher, die Schauspielerin, die in der alten Star Wars Trilogie die beliebte und hübsche Prinzessin Leia verkörperte, starb an den Folgen eines Herzinfarkts. An den Weihnachtstagen hatte sie auf einem Flug nach Los Angeles einen Herzinfarkt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort war sie zunächst auf dem Weg der Besserung. Am 28.12 jedoch verstarb Carrie Fisher. Ihre Schauspieler-Kollegen Mark Hamill und Harrison Ford aus der alten Trilogie trauerten um Carrie Fisher. Auch Schauspieler der neuen Trilogie, wie Daisy Ridley, die Rey in Episode 8 spielt, zollte ihren Respekt.

Schauspielerin Carrie Fisher stirbt

Auch die Star Wars Fans selber trauerten und die Spieler des RPGs Star Wars The Old Republic zollten Carrie Fisher den verdienten Respekt. Im Rollenspiel auf dem Planeten Alderaan, der ja wie wir wissen der Heimatplanet von Prinzessin Leia ist, versammelten sich etliche Fans vor dem Haus der Familie Organa. Dort tanzten sie und zündeten Feuerwerke, um das Leben von Carrie Fisher zu feiern. Das ganze Treiben wurde von einem YouTuber festgehalten.

Fans zollen Prinzessin Leia Respekt

The Old Republic spielt nicht zur Zeit der Star Wars Filme Filme. Von daher ist der Planet Alderaan noch nicht durch Grand Moff Tarkin beim Test des ersten Todessterns zerstört. Das hielt die Fans jedoch nicht davon ab, genau hier eine Versammlung einzuberufen, zu ehren der Verstorbenen. Es ist schon sehr berührend, wie viele Fans an dieser Aktion teilnehmen und was Carrie Fisher den Fans der Filme beudetet hat. Selbst die Anhänger und Soldaten der dunklen Seite der Macht stehen hier Seite an Seite mit den Jedi und Vertretern der hellen Seite der Macht. Auf einem anderen Server erstellte ein Fan ein Abbild von Prinzessin Leia. Ebenfalls auf Alderaan konnten die Fans diesem Abbild Respekt zollen. Man kann etliche Spieler sehen, die vor Prinzessin Leia niederknien. Auch wenn ein Auftauchen von Prinzessin Leia nicht kanonisch wäre, ist es definitiv rührend das mit anzusehen.

Und so möchten auch wir an dieser Stelle Carrie Fisher Danke sagen, für die Rolle die sie in den Star Wars Filmen geprägt hat. Sie war eine tolle Persönlichkeit, hat in einem fantastischen Film mitgespielt und Fans weltweit inspiriert. Am Ende bleibt uns nur eins zu sagen: Danke Carrie Fisher für Prinzessin Leia und deinen menschlichen Charakter!

Quelle: YouTube (User: Liblib / Kerry-Aiden Nobbs)