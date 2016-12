Wie Square Enix und Sony bekannt gegeben haben, wird der Soundtrack des Rollenspiels Final Fantasy XV in Japan am 20. Dezember als Playstation Plus Edition im Playstation Store veröffentlicht. Die Soundtrack Version wird von der Komponistin Yoko Shimomura kommentiert sein. Bei dieser werden immer die Szenen des Spieles zu sehen sein, für welche die Musik geplant war. Bislang ist es noch unklar ob es diese Edition auch bei uns angeboten wird.

Quelle: Youtube (Playstation Japan)