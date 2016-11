PlayStation 4 Pro – Erste Unboxing Videos aufgetaucht

In sechs Tagen wird sie ausgeliefert, die PlayStation 4 Pro. Nun haben aber beispielsweise unsere Kollegen von GameSpot bereits eine Version der neuen PlayStation-Konsole bekommen, die sie uns im Unboxing vorstellen. Im Karton ist nichts besonderes: Alle Kabel die ihr benötigt, der neue PlayStation Controller, der eine zusätzliche kleine Lightbar im oberen Teil der Touchpads hat, sowie die PlayStation 4 Pro Konsole an sich, die einen sehr sehr schicken Eindruck macht. Was die Anschlüsse angeht, ändert sich bei der PlayStation 4 Pro nichts im Vergleich zur PlayStation 4 selber, alles was ihr schon kennt ist auch bei dieser Konsole wieder mit an Bord.

Jimmy Thang von GameSpot gibt uns einen wichtigen Hinweis, was die Anschlüsse angeht. Um die 4K-Vorteile auszunutzen, ist ein HDMI 2.0 Kabel zwingend notwendig. Ein entsprechendes Kabel liegt zwar entsprechend bei, falls ihr also am 10.11.2016 das alte Kabel verwenden wollt, solltet ihr prüfen, ob es sich auch um ein HDMI 2.0 Kabel handelt, sonst benutzt einfach das mitgelieferte.

Übrigens: Aktuell könnt ihr noch die PlayStation 4 Pro bei Amazon vorbestellbar. Habt ihr selbst schon vorbestellt? Plant ihr noch die Konsole zu kaufen? Unsere Meinungen zur PS4 Pro gibt es übrigens hier.