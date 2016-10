Zero Escape: The Nonary Games – Collection erscheint im Frühling

Während Virtue’s Last Reward und Zero Time Dilemma auf der Vita große Erfolge feiern konnten, fehlte Fans jedoch ein Part. Aksys Games und Spike Chunsoft haben daher Zero Escape: The Nonary Games angekündigt. Die Collection wird dabei Virtue’s Last Reward sowie den ersten Teil Zero Escape: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors (999) enthalten. Letzterer wird dabei komplett mit HD Grafiken überarbeitet und sowohl japanische als auch englische Vertonung bieten. Die Zero Escape: The Nonary Games Collection wird dabei exklusiv für PS4 und PS Vita im kommenden Frühjahr erscheinen.

Quelle: Playstation Blog