League of Legends – Schlacht um Runeterra

Macht euch bereit – denn wenn in der League of Legends die Weltmeisterschaften enden, startet für Deutschland, Österreich und die Schweiz das nächste große Event. Bei der Schlacht um Runeterra können sich Teams miteinander messen und es ist vollkommen egal welchen Rang ihr bisher in LoL hattet. Teilnehmen darf jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist (bzw. 16 oder 17 Jahre alt mit Einverständnis der Eltern). Der erste Abschnitt findet vom 5. November bis 18. Dezember statt. Über Weihnachten und Neujahr wird Riot einen Waffenstillstand ausrufen und anschliessend wird im Januar weiter gespielt. Wer an dem Turnier teilnehmen will, muss auf der Battlegrounds-Webseite ein Team von fünf bis neun Spielern zusammenstellen und dann sein Team für das Turnier anmelden. Der Zeitraum für die Registrierung des Turniers startet heute und endet am 3. November 2016. In ingesamt drei Gefechten werden sich die Teams einander stellen müssen, um an Ende im Finale zu entscheiden wer die wahren Champions sind. Riot kündigte ebenfalls einige Extras neben dem Turnier an, so dass auch den Spielern die nich an diesem Event teilnehmen etwas geboten werden soll.

Quelle: leagueoflegends.com