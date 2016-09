Gravity Island – Niedlicher Plattform-Puzzler erobert schon bald den PC

Wer hat Lust auf eine große Portion knuddeligen Rätselspaß? Alle, die diese Frage spontan mit einem herzlichen „Ja!“ beantwortet haben, sollten ihr Augenmerk auf den 21. September 2016 richten! An diesem Tag veröffentlichen astragon Entertainment zusammen mit ILIKESCIFI Games und Clemént Willay Games nämlich die PC-Version des erfolgreichen Mobile Game-Hits Gravity Island! Irgendwo auf einer fernen Insel lebt Shiro, ein knuffiges kleines Wesen mit ganz besonderen Kräften. Sein liebstes Hobby: Magische Glühwürmchen, die sogenannten Lumies, einsammeln, um sie in seiner Zauberlaterne aufzubewahren. Leider ist unser pelziger kleiner Freund ziemlich tollpatschig und so kommt es wie es kommen muss: Die Laterne zerbricht, die Lumies werden in die Luft gewirbelt und überall auf Gravity Island verteilt! Natürlich macht sich Shiro sofort auf, um seine liebgewonnenen Freunde wiederzufinden!

In den vier völlig unterschiedlichen Welten von in Gravity Island erwarten den Spieler 80 herausfordernde Levels, in denen er Shiros besonderes Talent, die Schwerkraft aushebeln zu können, geschickt einsetzen muss, um die dort gut versteckten Lumies einsammeln zu können. Dabei muss er so manches Mal nicht nur gehörig um die Ecke denken, sondern auch zahlreiche Fallen und Hindernisse überwinden, die Shiro sonst sehr schnell in Jenseits befördern können. Ob glitschige Rutschflächen in der Eiswelt, gefährliche Sprengfallen in der Feuerwelt, stachelige Fallen im Dschungel oder tiefe Abgründe in der Traumwelt, der Spieler muss stets auf der Hut sein, um den kleinen Shiro sicher durch die Labyrinthe zu manövrieren. Wie gut, dass ihm sein schwebender Berater Seraphin stets mit hilfreichen Tipps zur Seite steht!

Wer es nun kaum noch abwarten kann, der Schwerkraft ein Schnippchen zu schlagen, findet Gravity Island ab 21.09.2016 für 4,99 Euro (UVP) auf Steam.

Quelle: Pressemeldung