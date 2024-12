Shadow Labyrinth – Pacman mal ganz anders

Shadow Labyrinth ist so eines dieser Spiele, welches dir jemand beschreiben könnte und du würdest ihn für verrückt erklären. Ein Metroidvania mit Pacman basierend auf einer spezielle Folge einer Animationsserie auf Amazon Prime? Das klingt doch schon wirklich sehr weit hergeholt. Bandai Namco sieht das wohl anders, denn genau dieses Spiel haben sie auf den Game Awards angekündigt.

Shadow Labyrinth präsentiert einen düsteren Pacman

Seit dem 10. Dezember läuft auf Amazon Prime die Animationsserie „Secret Level“. In dieser Serie dreht sich jede Episode um ein anderes Videospiel und erzählt eine in sich geschlossene Geschichte in dem jeweiligen Universum. So gab es bisher Episoden zu Sifu, Warhammer oder Unreal Tournament. Und Episode 6 heißt „PAC-MAN: Circle“. Achtung, es folgen Spoiler für diese Folge!

In der Episode geht es um eine Figur, welche in einem Untergrundkomplex aufwacht. Ein rundes Wesen namens Puck klärt sie auf, dass sie trainieren muss, um Monster zu besiegen und dem Komplex zu entfliehen. Die Figur stellt sich den gefährlichen Kreaturen nach dem Training, kann aber den finalen Wächter nicht besiegen. Daraufhin frisst Puck die Figur und kehrt zurück, um auf den nächsten Ankömmling zu warten.

Okay, was hat das alles jetzt mit Shadow Labyrinth zu tun? Nun, im Trailer sehen wir genau das. Es wird ein actionreiches Metroidvania werden, in welchem wir zahlreiche Monster besiegen müssen und dabei von Puck verfolgt werden. Die TV-Episode war also quasi schon eine Promo zu diesem Videospiel. Seitens Bandai Namco ein cleverer Schachzug, wie wir finden. Ob es am Ende auch zu einem guten Videospiel geworden ist, lässt sich 2025 feststellen, dann erscheint der Titel für PC, PS5, Xbox Series und Switch.

