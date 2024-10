Life is Strange: Double Exposure – Anstehender Release wird mit Live-Event in Hamburg gefeiert

Am 29. Oktober erscheint Life is Strange: Double Exposure, das neue Abenteuer von Max Caufield. Genug Grund für Square Enix, ordentlich zu feiern. Aus diesem Anlass laden sie bereits wenige Tage vor Release des Spiels nach Hamburg ein, um an einem Live-Event teilzunehmen.

Life is Strange: Double Exposure Live-Event im XPERION in Hamburg

Am Samstag, dem 26. Oktober 2024 wird das Live-Event zum Spiel im XPERION, der Gaming Location im Media Markt Hamburg,um 17:00 Uhr stattfinden. Gemeinsam mit Fans vor Ort und zu Hause per Livestreams auf Twitch feiert Square Enix damit den anstehenden Release des heiß erwarteten Adventures, welches ab dem 29. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und im Anschluss für Nintendo Switch erhältlich sein wird. Details zur Switch-Version werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Moderiert wird die dreistündige Show von Streamerin, Host und Life is Strange-Fan JustGiggles. Auf der Bühne gibt es zudem eine unterhaltsame Talkrunde mit den Content Creatoren mienah, H0llyLP, Yvraldis sowie Julius „Jules“ Busch von der GameStar.

Es besteht ein limitiertes Kartenkontingent für das Event, Tickets könnt ihr HIER kostenlos erhalten. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, hat die Möglichkeit, die Veranstaltung als Livestream auf den Kanälen JustGiggles, mienah, H0llyLP und Yvraldis verfolgen. Außerdem ist der Stream auch auf den Webseiten von Gamestar, GamePro und Mein-MMO eingebettet.

Zuschauer*innen erwartet ein spannendes Programm, bei dem der neueste Teil des Life is Strange-Franchise ausführlich in mehreren Live-Gameplay-Segmenten vorgestellt wird. Hierbei werden nicht nur die Charaktere und das neue Setting präsentiert. Es wird auch auf neue Gameplay-Elemente eingegangen, wie beispielsweise der neuen Kraft von Protagonistin Max, diejetzt zwischen verschiedenen Zeitlinien wechseln kann, um so den Mord an ihrer Freundin Safi aufzuklären.

Das Publikum vor Ort im XPERION hat die Möglichkeit, an spannenden Quiz-Elementen mit Fragen rund um das Spiel teilzunehmen, bei dem es u.a. streng limitierte Preise zu gewinnen gibt. Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, das Game an diversen Hands-On-Stationen anzuspielen.

Titelbild: 2024 © Deck Nine/ Square Enix

Quelle: Pressemitteilung