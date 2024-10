Plants vs Zombies 3 – Das Mobile-Spiel wird ab November nicht mehr spielbar sein

Wusstet ihr, dass Plants vs Zombies 3 existiert? Naja, EA hat den dritten Teil der Tower-Defense-Reihe jedenfalls sehr leise und schleichend veröffentlicht, und das sogar mehrere Male. Bereits im Februar 2020 erschien das Spiel für mobile Geräte in einer Art Soft Launch, nur um dann im November wieder aus den Stores entfernt zu werden. Das gleiche Spiel wiederholte sich dann noch drei weitere Male, so dass das Spiel insgesamt fünf Mal veröffentlicht wurde. Und das sechste Mal soll nun dazukommen.

Plants vs Zombies 3 wird im November entfernt, soll aber wiederkommen

Bereits seit gestern sind im Spiel keine In-App-Käufe mehr möglich. EA betont in ihrer Ankündigung auch, dass mit dem Entfernen des Spiels immerhin die Münzen, die man erworben hat, gespeichert werden. Das Spiel soll nämlich nicht für immer gelöscht werden, geplant ist ein großer Overhaul für ein besseres Spielerlebnis, was auch immer das heißt.

Am 15. November wird das Spiel dann schlussendlich gänzlich entfernt und nicht mehr spielbar sein. EA verspricht, dass man sich mit einer noch besseren Version des Spiels wieder melden würde. Ob aller guten Dinge wirklich sechs sind, das wird die Zeit zeigen. Fans trauern bis heute noch dem liebevollen ersten Teil hinterher. Bereits mit dem Release des zweiten Teils und seiner Verwandlung in ein typisches EA-Monetarisierungs-Monster, waren Fans sehr aufgebracht. Vielleicht lag deshalb der Fokus nicht allzu sehr auf dem dritten Teil?

Wir würden sehr gerne ein neue Plants vs Zombies sehen, welches nicht auf In-App-Käufe und typischen Mobile-Grind setzt, sondern ein angenehmes Spielerlebnis bietet wie zuletzt Teil 1. Doch die nun bereits fünfte Überarbeitung des dritten Teils wird diesen Wunsch wahrscheinlich eher nicht erfüllen.

