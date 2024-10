Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 42.2024

Eine neue Woche bricht an und das heißt unsere Releasevorschau-Kiste ist mal wieder prall gefüllt mit Spielen. Wie immer bei einer solch großen Anzahl an erscheinenden Spielen gilt, dass hier so ziemlich jedes Genre und jede Art von Spiel vertreten ist und somit für jeden etwas dabei sein sollte. 2D Jump’n’Run? Shooter? Strategie? Horro? Haben wir alles da, seht euch ruhig um.

Mal wieder eine Menge Spiele in der Releasevorschau

Just Dance 2025 Edition (PS5, XSX, Switch) – 14. Oktober

Es wird mal wieder getanzt mit über 40 neuen Songs von Ariana Grande, Sia, Lady Gaga uvm.

9 R.I.P. (Switch) – 15. Oktober

Eine Visual Novel über mysteriöse, geisterhafte Phänomene und Dämonen in Japan.

Aaero2 (PC, XSX) – 15. Oktober

Ein Rhythmus-Actionspiel, wo ihr in Raumschiffen zu Beats von Monstercat durch gefährliche Umgebungen fliegt und fiese Bossmonster im Rhythmus der Musik bekämpft.

Drova – Forsaken Kin (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 15. Oktober

Ein hartes 2D-Action Rollenspiel, welches in vielen Previews bereits als „2D Gothic“ beschrieben wurde.

Just Dance VR (PC) – 15. Oktober

Wem abzappeln in der normalen Version von Just Dance nicht genug ist, der kann es hier in der virtuellen Realität ausprobieren.

Neva (PC, PS5, XSX, Switch) – 15. Oktober

Ein optisch beeindruckendes Action-Adventure von den Machern von GRIS.

New World: Aeternum (PC, PS5, XSX) – 15. Oktober

Eine erweiterte Version von Amazons MMORPG mit allen bisher veröffentlichten Inhalten des Originalspiels und vielen neuen Inhalten.

Nikoderiko: The Magical World (PC, PS5, XSX, Switch) – 15. Oktober

Eine liebevolle Hommage an alte Platformer wie Donkey Kong Country und Crash Bandicoot mit Musik von David Wise.

Passageway of the Ancients (PC) – 16. Oktober

Ein von klassischen CRPGs der 90er und 2000er inspiriertes Rollenspiel.

Technotopia (PC) – 16. Oktober

Ihr schlüpft in die Rolle einer KI und seid damit beauftragt, die perfekte Struktur in einer Stadt zu erschaffen in diesem Mix aus City Builder, Roguelike und Kartenspiel.

A Quiet Place: The Road Ahead (PC, PS5, XSX) – 17. Oktober

Ein Horror-Adventure basierend auf dem erfolgreichen Horrorfilm-Franchise.

Arizona Sunshine Remake (PC) – 17. Oktober

Das VR-Zombie-Adventure von 2016 ist wiederauferstanden.

Arsene Lupin: Once a Thief (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 17. Oktober

Ein Puzzle-Adventure über den wohl berüchtigtesten Meisterdieb aller Zeiten.

Blazing Strike (PC, PS4, PS5, Switch) – 17. Oktober

Ein 2D-Kampfspiel mit Nostalgie für die alte Zeit der Kampfspielklassiker.

Clawball (MetaQuest) – 17. Oktober

Ein VR-Fußballspiel mit Katzen.

EXOcars (PC) – 17. Oktober

Ein actionreiches Rennspiel in VR.

Killing Time: Resurrected (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 17. Oktober

Ein Horror-Shooter von 1995, welcher nun komplett remastered wurde.

Starship Troopers: Continuum (PS5, MetaQuest) – 17. Oktober

Widerliche Alien-Käfer in VR abschießen, klingt doch nach Spaß.

Super Mario Party Jamboree (Switch) – 17. Oktober

Mario lädt seine Konsorten mal wieder zu einer bunten Runde Minispielchen ein.

Hot Wheels Monster Trucks: Stunt Mayhem (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 18. Oktober

Ihr rast mit fetten Spielzeugtrucks durch die Arenen.

RetroRealms: Ash vs Evil Dead (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 18. Oktober

Ein klassisches 2D-Shoot’em’Up mit Ash und seiner Kettensäge gegen die Dämonen der Unterwelt.

RetroRealms: Halloween (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 18. Oktober

Ganz ähnlich wie der vorherige Titel, nur diesmal mit Michale Myers in der Hauptrolle.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 18. Oktober

Leo, Raph, Don und Mikey machen mal wieder Straßen und Untergründe von New York unsicher.

Unknown 9: Awakening (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) -18. Oktober

Ein 3D Action Adventure, in welchem ihr mit übernatürlichen, spirituellen Fähigkeiten kämpft.

So, die Releasevorschau wäre geschafft. In diesem Sinne, sucht euch eines dieser netten Spiele aus, habt Spaß und wir sehen uns dann nächste Woche an Ort und Stelle wieder.

Titelbild: 2024 © Nintendo | 2024 © Just 2D

