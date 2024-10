Hearthstone – Mit der neuen Erweiterung geht es ins All

Die neue Erweiterung von Hearthstone steht in den Startlöchern. Oder sollte ich lieber sagen steht kurz vor dem Start? Denn Die Großen Dunklen Weiten, so der Name der Erweiterung, katapultiert das Kartenspiel ins tiefe, weite Weltall. Mit dabei sind natürlich wieder neue Schlüsselwörter, neue Spielmechaniken und sogar ein neuer Dienertyp.

Die Draenei landen in Hearthstone

Die wichtigste Spielmechanik ist wohl das neue Schlüsselwort „Raumschiff“. Manche Karten haben den Zusatz „Raumschiffteil“ und wenn sie im Kampf zerstört werden, dann werden sie eurem Raumschiff hinzugefügt. Dies bedeutet, dass euer fertiges Raumschiff die Werte und Effekte all eurer Raumschiffteile haben wird. Zu jeder Zeit im Spiel könnt ihr für 5 Mana den Startknopf drücken und das Raumschiff auf das Spielfeld fliegen lassen.

Gesteuert werden die Raumschiffe von den Draenei, dem neuen festen Dienertyp in Hearthstone. Viele Draenei verfügen über Effekte, welche sich auf die nächsten ausgespielten Draenei auswirken. Dies wirkt zudem oft im Zusammenhang mit dem wiederkehrenden Schlüsselwort Zauberschub, welches immer beim zuerst gespielten Zauber einen extra Effekt auslöst.

Die Kontrahenten der Draenei sind die Dämonen. Deswegen werden viele von den Wesen der Brennenden Legion in der neuen Erweiterung auftauchen. Außerdem bekommen Spieler*innen bei ihrem nächsten Login die Karte Nexusprinz Shaffar geschenkt, welche einen Zauberschub besitzt, welcher dem nächsten Diener +3/+3 und ebendiesen Zauberschub verleiht.

Die Großen Dunklen Weiten wird am 5. November veröffentlicht, aber bereits ab dem 29. Oktober könnt ihr eure bestellten Kartenpackungen öffnen, Decks mit den neuen Karten zusammenbauen und in einem speziellen Kartenchaos einen kleinen Mini-Wettbewerb austragen, bei welchem ihr mit sechs Siegen einen Preis erhaltet.

Titelbild: 2024 © Blizzard

Quelle: Hearthstone