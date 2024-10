Gewinnspiel: Wir verlosen 3x ‚The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom‘ inkl. Fanpaket (Nintendo Switch)

Seit dem 26. September dürfen wir in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erstmals als Prinzessin Zelda selbst die Ebenen von Hyrule erkunden und die Welt retten. Und was gehört in Zelda-Spielen zum Weltenretten dazu? Natürlich düstere Dungeons, in denen wir Rätsel lösen, neue Items finden und fiese Bosse besiegen. Solche Dungeons gibt es auch in Echoes of Wisdom und aus diesem Grund wollen wir einmal rückblickend auf die besten Dungeons der Zelda-Geschichte schauen. Und wenn ihr am Ende dieses Artikels unseren Anweisungen folgt, könnt ihr sogar noch das Spiel für die Switch gewinnen.

Die Dungeons in The Legend of Zelda

Es gibt mittlerweile so viele verschiedene Spiele in der The Legend of Zelda-Reihe, dass es fast schon unmöglich erscheint, einen absoluten Lieblingsdungeon herauszupicken. Viele Dungeons überzeugen auf ihre ganz eigene Art und Weise. Sucht man etwa, passend zum Oktober, ein wenig Grusel, kann man sich den Waldtempel und den Schattentempel aus Ocarina of Time oder die Wüstenburg aus Twilight Princess. Vor allem der Soundtrack spielt hier mit der Atmosphäre, die düstere Beleuchtung tut ihr übriges. Natürlich sind in diesen Tempeln auch die fiesesten Monster wie Skelette, Geister und schleimige Kreaturen unterwegs.

Wer es etwas angenehmer mag, dem könnte man vielleicht so Dungeons wie das Höhlenheiligtum oder die Sandgaleone aus Skyward Sword empfehlen. Im Heiligtum gibt es eine wunderschön beruhigende Atmosphäre mit beruhigender Musik, wunderschönen Seerosen und beeindruckenden Statuen. Die Sandgaleone bietet euch nicht nur einen gewaltigen Ausblick auf die Umgebung, die Zeitreisemechanik ist auch noch eine der besten Mechaniken, welche für einen Dungeon benutzt wurden. Clevere Rätsel lassen sich dabei erstellen.

Und clevere Rätsel ist das Stichwort, denn es gibt natürlich auch Dungeons, die für ihre ausgefeilten Kopfnüsse bekannt sind. Der Felsenturm-Tempel aus Majora’s Mask ist da fast schon der berüchtigste durch seine ausgeklügelte Eigenschaft, dass er sich auf den Kopf stellen lässt. Wer hier die Perspektive nicht behält, hat schon verloren. Ein weiteres wichtiges Rätsel-Element ist Wasser. Es hat schon einen Grund, warum Tempel wie der Wassertempel aus Ocarina of Time, der Schädelbucht-Tempel aus Majora’s Mask und Jabu-Jabus Bauch aus Oracle of Ages als mit die frustrierendsten Tempel aller Zeiten angesehen werden. Den Fluss des Wassers oder den Wasserstand zu ändern hat schon immer für schwere Rätsel gesorgt.

Doch was ist eigentlich mein persönlicher Lieblingsdungeon? Nun, wie eingangs bereits erwähnt ist es bei solch einer großen Auswahl schwer, einen absoluten Liebling zu finden. Neben bereits erwähnten Dungeons wie dem Felsenturm-Temple und das Höhlenheiligtum liebe ich auch Tempel wie die Adlerfestung aus Link’s Awakening, die mit den Ebenen des Turms spielt, Kumula aus Twiligh Princess mit seinen luftig hohen, windigen Passagen und der Geistertempel aus Ocarina of Time hat so etwas mystisches an sich. Mein Lieblingstempel jedoch, auch gesehen von der Konzeption her, muss die Nixenhöhle aus Oracle of Ages sein. Diesen Dungeon gibt es in zwei Zeitperioden und wir können beide betreten und erkunden. Wenn wir in der Vergangenheit etwas im Dungeon verändern und dann in die Zukunft reisen, dann finden wir diese Version des Tempels ebenfalls verändert vor. Solche Konzepte liebe ich einfach, weil sie eine Möglichkeit für besonders clevere Rätsel darstellen.

Aber nun zu euch, dann wir wollen natürlich auch von euren Lieblingsdungeons aus The Legend of Zelda hören. Also erzählt uns, welche Dungeons ihr besonders mögt und auch die Gründe dafür und ihr könnt bei unserem Gewinnspiel teilnehmen. Weiter unten findet ihr alle notwendigen Infos, was ihr dazu tun müsst.

