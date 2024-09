Vorschau: OPUS: Prism Peak – Entdeckt Geheimnisse durch eure Kameralinse (gamescom 2024)

OPUS: Prism Peak ist ein malerisches Abenteuer von Sigono Inc. und Shueisha Games und erzählt die Geschichte eines Fotografen, der zwischen den Dimensionen gefangen ist. Auf der gamescom 2024 hatten wir die Möglichkeit, mit den Publishern über das Spiel zu sprechen.

Perspektivwechsel per Kamera

In OPUS: Prism Peak schlüpft ihr in die Rolle eines Fotografen, der auf seinem Weg nach Hause in einer anderen Dimension gefangen zu sein scheint. Mithilfe eurer Kamera gelingt es euch, verschiedene Perspektiven einzunehmen und Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. So entdeckt und enträtselt ihr verschiedene Geheimnisse, die auf eurem Weg nach Hause liegen. Auf eurem Weg begegnet ihr außerdem verschiedenen Geistern, die eure Hilfe benötigen. Dazu müsst ihr nur durch die Linse eurer Kamera spähen und die Geheimnisse hinter der rätselhaften Welt und hinter ihren Wünschen entdecken. Unter den Geistern ist auch ein kleines Mädchen. Sie ist zwar ohne jegliche Erinnerung, doch weiß sie eines ganz genau: Sie soll jemandem helfen, seinen Weg nach Hause zu finden.

Sie gibt euch also im Verlauf des Spiels wichtige Hinweise, die euch helfen sollen, die Spitze eines Berges zu erreichen. Dort soll euer Weg nach Hause liegen. Doch ob euch das gelingen wird, hängt auch von euch ab. Denn eure Handlungen und Entscheidungen haben Auswirkungen und beeinflussen das Ende des Spiels. Das eröffnet euch natürlich die Möglichkeit, das Spiel mehrmals durchzuspielen und die verschiedenen Enden zu entdecken.

Optisch an der Anime-Welt orientiert

OPUS: Prism Peak war das erste 3D-Projekt der Entwickler, welche nicht nur die Publisher von ihrer Grafik und der Idee überzeugt haben. Optisch ist das Spiel stark von Anime-Einflüssen geprägt, was laut der Publisher auf die große Popularität von Miyazaki, Shinkai und Co. zurückzuführen ist. Der Anime-Einfluss fällt hierbei besonders bei dem Design der Charaktere auf.

Sprachlich könnt ihr mit einer Übersetzung ins Englische, Deutsche, Spanische, Französische, Japanische und Chinesische rechnen. Schließlich sollen viele Menschen die Möglichkeit bekommen, die Geschichte hinter OPUS: Prism Peak erleben zu können.

Wann es endlich Zeit für den Launch sein wird und ob es im Vorfeld eine Demo geben wird, ist bisher noch nicht bekannt.

