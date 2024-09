Vorschau: Finji stellt ‚Wilmot Works It Out‘ und ‚Usual June‘ vor (gamescom 2024)

Das Studio Finji kennt man insbesondere für manch spannende Indie Games, allen vor natürlich das Zelda-like Tunic. Nun stellte man auf der gamescom 2024 die kommenden Games Wilmot Works It Out und Usual June vor. Auch wenn diese komplett unterschiedlich sind, verbindet sie aber die besondere Hingabe und dass sie sich gewisse Dinge trauen.

Wilmot und das digitale Puzzle

Wilmot ist ein kleiner, weißer Block. Aber ein Süßer. So unaufgeregt wie sein Aussehen ist auch seine Inneneinrichtung. Das muss aufgehübscht werden. Ein Glück gibt es im Spiel eine eifrige Postdame, die ständig neue Pakete bringt. Darin befinden sich zahlreiche Puzzleteile, die am Ende ein Bild ergeben, welches man frei an die Wände pinnen kann. Doch eine Lieferung ist nicht zwangsläufig ein komplettes Puzzle, sondern nur Teile dessen. Es gilt also Teile anhand ihrer Farben und Farbverläufe zu analysieren, um sie entsprechend zusammen zu setzen. Anders als bei herkömmlichen Puzzles kann man aber nicht die Teile anhand ihrer Formen etwa zuordnen. Denn hier haben wir stets Quadrate, die man nur anhand der Farben zuordnen kann. Ist ein Puzzle zusammen, kann man die Wände mit ihnen schmücken.

Mit Usual June den Geistern auf der Spur

June ist anders. Sie kann Geister sehen und sogar mit Ihnen reden. Doch diese reagieren merkwürdig auf sie. Doch warum? Das gilt es herauszufinden. In dem Third-Person Action-Adventure gibt es jedoch nicht nur nette bis merkwürdige Geister, sondern auch böswillige Kreaturen. Somit formt sich insgesamt eine Mischung aus fokussierten Storytelling, Kämpfen und Exploration. In der gamescom Demo konnte ich einen ersten spielerischen Eindruck gewinnen und in jeden Bereich rein schnuppern. Die Dialoge zeichnen sich vor allem durch die sehr stilisierten Textboxen aus, die ich persönlich jetzt schon ins Herz geschlossen habe. Eine Sprachausgabe gibt es, allerdings mit einer Fantasiesprache im Stile der Sims oder Banjo Kazooie. Ich bin mir nur nicht sicher, ob mir die nicht nach einiger Zeit auf die Nerven gehen könnte. Immerhin sind die Textboxen verständlicher. Die Figuren selbst sind, anders als die Welt, mit einem leichten Stop-Motion-Charakter versehen. Das muss man mögen, aber ich habe aktuell weder Abneigung, noch eine große Liebe für die Umsetzung hier übrig.

Da geht noch was

Während ich den grundsätzlichen Art Style sehr mag, bin ich mir mit dem Level Design und dem Kampfsystem noch etwas unsicher. Weit über die Häfte der 45 minütigen Demo bestand nämlich daraus, dass ich durch bestimmte Tore in der Welt musste, die einen Arenakampf mit 2-4 verschiedenen Gegnertypen auslösen. Das ermüdete gegen Ende doch etwas und ich hätte es begrüßt, hätte das Spiel das Geschehen etwas aufgelockert, indem man vielleicht Zwischenbosse, Rätseleinlagen und Platforming-Passagen einbaut. Wie repräsentativ das Gezeigte für die Gesamtheit des Spiels steht, kann ich natürlich noch nicht sagen. Aber ich sehe viele Ansätze die mir gefallen, aber ebenso noch Problemstellen. Auch das Kampfsystem bewegt sich noch irgendwo zwischen wuchtig, aber noch etwas zu simpel. Auch hier muss sich zeigen, wie sich das Spiel bis zum Release entwickeln wird. Das wird allerdings noch bis 2025 dauern.

