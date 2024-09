PAYDAY 3 – Erster Jahrestag mit umfangreichem Anniversary-Update erscheint am 16. September 2024

Das beliebte Heist-Spiel PAYDAY 3 erreicht einen bedeutenden Meilenstein und feiert seinen ersten Jahrestag mit einem großen Update, das Fans begeistern dürfte. Die Entwickler von Starbreeze und Deep Silver haben nicht nur ein, sondern gleich zwei umfangreiche Teile des Anniversary Updates angekündigt. Während Teil 1 bereits am 16. September erscheint, folgt der zweite Part im Oktober. Die neuen Inhalte, die sowohl zahlenden als auch kostenlosen Spielern zur Verfügung stehen, versprechen aufregende Neuerungen und zahlreiche Stunden spannender Raubüberfälle.

Fear and Greed: Der neue DLC im Anniversary Update Part 1

Der erste Teil des Anniversary Updates bringt den brandneuen DLC „Fear and Greed“, der im Rahmen der Year One Roadmap als Chapter 4 erscheint. Besitzer der Gold Edition und des Gold Passes von PAYDAY 3 können direkt auf diesen DLC zugreifen, während er für alle anderen separat für PC, Xbox Series S|X und PlayStation 5 erhältlich sein wird. Der DLC ist prall gefüllt mit Inhalten, die jeden ambitionierten Heister in helle Aufregung versetzen werden:

Heist Pack: Das Highlight des DLCs ist der „Stock Exchange Heist“. In dieser Mission müsst ihr einen der sichersten Finanzknotenpunkte der Welt infiltrieren. Die Spannung ist garantiert, denn der Raubüberfall erfordert nicht nur Geschick, sondern auch strategisches Denken, um die Sicherheitssysteme zu überwinden und unentdeckt zu bleiben.

Das Highlight des DLCs ist der „Stock Exchange Heist“. In dieser Mission müsst ihr einen der sichersten Finanzknotenpunkte der Welt infiltrieren. Die Spannung ist garantiert, denn der Raubüberfall erfordert nicht nur Geschick, sondern auch strategisches Denken, um die Sicherheitssysteme zu überwinden und unentdeckt zu bleiben. Weapon Pack: Wer seinen Heist gerne mit schwerem Gerät angeht, wird sich über das neue Waffenpaket freuen. Drei neue Waffen, ausgestattet mit verschiedenen Mods und kosmetischen Anpassungen, erweitern euer Arsenal und bieten neue Möglichkeiten, eure Gegner das Fürchten zu lehren.

Wer seinen Heist gerne mit schwerem Gerät angeht, wird sich über das neue Waffenpaket freuen. Drei neue Waffen, ausgestattet mit verschiedenen Mods und kosmetischen Anpassungen, erweitern euer Arsenal und bieten neue Möglichkeiten, eure Gegner das Fürchten zu lehren. Tailor Pack: Für stilbewusste Kriminelle bietet das Tailor Pack vier neue Masken, Anzüge und Handschuhe. Damit könnt ihr euren Charakter noch individueller gestalten und gleichzeitig euren einzigartigen Stil zur Schau stellen.

Kostenloser Content für alle PAYDAY 3-Spieler

Neben dem kostenpflichtigen DLC dürfen sich auch alle anderen Spieler auf spannende Neuerungen freuen, die mit dem Anniversary Update Part 1 ins Spiel kommen. Eine der wohl aufregendsten Ergänzungen ist der neue spielbare Charakter Houston. Nachdem er spektakulär aus einem Gerichtsgebäude gerettet wurde, steht er ab dem 16. September als Heister zur Verfügung und erweitert damit das ohnehin schon vielfältige Team von PAYDAY 3.

Zusätzlich wird das Update eine neue Overkill-Waffe, die Minigun M135, ins Spiel bringen. Diese Waffe ist ein absolutes Muss für Spieler, die auf rohe Feuerkraft setzen und ihre Gegner im Kugelhagel untergehen lassen wollen. Außerdem dürfen sich Spieler auf neue Masken und Twitch-Drops freuen, die dem Spielgeschehen zusätzliche Würze verleihen.

PAYDAY 3 und das Anniversary Update Part 1 werden für PC via PC Game Pass, Steam und Epic Games Store, sowie auf Xbox Series S|X inklusive Game Pass, PlayStation 5 und GeForce NOW veröffentlicht.

