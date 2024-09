Vorschau: KARMA: The Dark World – Verstörend gut! (gamescom 2024)

Ein psychologisches Horrorspiel, welches in der DDR spielt, aber eigentlich in China entwickelt wird? Das klingt nicht nur spannend, sondern ist es auch! Ich hatte auf der gamescom die Möglichkeit KARMA anzuspielen und bin ein wenig angetan von dem Titel. Warum?

DDR meets China

KARMA: The Dark World spielt in der DDR und der (übrigens herausragend gut synchronisierte) Hauptcharakter muss vergangene Traumata und einen inneren Dämonen bezwingen. Dies artet aber in einer psychedelischen Reise aus, in der man die Wahrheit zwischen verschiedenen Erinnerungen herausfinden muss. Der Titel konzentriert sich insbesondere auf ein ausgeprägtes narratives Erlebnis und baut dabei eine intensive Atmosphäre auf. POLLARD STUDIO achtet dabei auf ein hervorragendes Sound Design, ein packendes Storytelling und eine spannende Erzählweise. Dabei kommen sie nicht einmal aus dem direkten Umfeld der DDR. Sie begeistern sich einfach für die jüngere deutsche Geschichte und den Verschwörungstheorien über geheime Technologien, die während und nach des zweiten Weltkriegs im Umlauf waren. Genau dieser Thematik nimmt man sich auch an, ohne da aber zu viel verraten zu wollen.

Psycho-Thriller meets Horror

Aus der Ego-Perspektive steuert man in einem relativ gemächlichen Tempo durch die Levels. Das ist aber auch bewusst so, um die bizarren Umgebungen aufzusaugen. Bizarr ist ein gutes Stichwort, denn die Welt, die Figuren und all das was darin passiert sind mitunter sehr verstörend und spiegeln den psychologischen Horror wieder. In der für mich spielbaren Demo gab es, neben des narrativen Erlebnisses, auch eine kleine Stealth-Passage, die tatsächlich von sehr viel Thrill geprägt war. Die basierte auf einfachen Spielelementen, da man sich nur langsam fortbewegen und unter einigen Möbelstücken verstecken konnte. Auch die darauf folgende Verfolgungsjagd war von Spannung und Drama geprägt. KARMA hat mir generell wenig spielerische Mittel an die Hand gegeben, aber ich habe sie zumindest in den Abschnitte nicht vermisst, da die grundsätzliche Horror-Erfahrung im Vordergrund steht und mich durch das Spiel trägt.

