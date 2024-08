Vorschau: Jelly Troops – Das Multiplayer-Pikmin, was wir schon immer wollten (gamescom 2024)

Titelbild: 2024 © NukeninLLC

Das Entwicklerteam Nukenin LLC des Indie-Spiels Jelly Troops ist einer großen Sache auf der Spur. Ihnen ist nämlich aufgefallen, dass Nintendos Erfolgsreihe Pikmin keinen richtigen Multiplayer-Modus hat. Sicher, den ein oder anderen Koop-Modus gibt es seit Teil 3 schon, aber mit eurer Mini-Armee gegen andere Spieler*innen in die Schlacht ziehen, das geht auch in Teil 4 noch nicht. Wir haben uns die Indie-Antwort auf dieses Problem auf der gamescom 2024 in der Indie Arena mal angeschaut.

Jelly Troops bietet Multiplayerspaß mit schnelllebigen, actionreichen Duellen

Das Prinzip von Jelly Troops ist schnell erklärt. Ihr befehligt kleine Schleimwesen, die Jellys, umher und lasst sie Sachen zu eurer Basis zurücktragen. So etwa grüne Pflanzen, aus denen dann neue Jellys schlüpfen. So vergrößert sich eure Armee nach und nach. Ziel einer Runde ist es, entweder drei kleine Flaggen zu sammeln, die über die ganze Karte verteilt sind und diese zu eurer Basis zurückzutragen. Oder ihr geht direkt auf volle Konfrontation und schnappt euch die große Flagge eures Gegners. Schafft ihr diese in eure Basis zu bringen, gewinnt ihr direkt. Doch dabei ist natürlich Vorsicht zu walten, denn ihr lasst eure eigene Flagge dabei ganz außer Acht.

Fallen und Golems sorgen für Abwechslung

Doch Jelly Troops ist nicht nur ein stumpfes hin- und hergerenne mit eurer Schleimarmee, es ist auch ein wenig Taktik gefordert. So könnt ihr zum Beispiel Wände hochziehen, welche dafür sorgen, dass eure Gegner entweder einen Umweg gehen müssen oder ihre Zeit darin investieren, die Wand niederzureißen. Oder ihr stellt ihnen eine Falle mithilfe der riesigen Golems. Diese bewegen sich auf euch zu, sobald ihr euch in ihrem Radius befindet. Dies bedeutet aber auch, dass ihr sie anlocken und zu wichtigen Punkten auf der Karte lotsen könnt. So können sie dann dort eurem Gegner auf die Nerven gehen. Es ergeben sich hier schon ein paar taktische Optionen, um euren Sieg zu sichern. Am Ende geht es schließlich um Schnelligkeit und taktisches Feingefühl.

