Vorschau: Bandit Knight – Der Diebstahl-Simulator in Retro-Optik (gamescom 2024)

Wenn man einen Screenshot von Bandit Knight sieht, dann wird man sicherlich den Gedanken bekommen, solch ein Spiel schon tausende Male gesehen zu haben. Ein 16bit Retro JRPG, wahrscheinlich mit dem Tool „RPG Maker“ erstellt, in einer 0815 Fantasy-Welt mit einem rundenbasierten Kampfsystem. Doch das Indiestudio Game Float sagt sich „Denkste wohl“ und bietet euch stattdessen einen Diebessimulator. Und dieser bietet, entgegen des Klischees bezüglich eines leisen Diebes, eine Menge Action.

Alles, was nicht festgenagelt ist, greift sich der Bandit Knight

Wir haben in unserer kurzen Demo jetzt keine Bestätigung dafür erhalten, aber wir nehmen einfach mal an, dass wir den titelgebenden Bandit Knight spielen. Wir sind ein Dieb, und zwar ein richtig guter. In den Levels rennen wir überall umher und greifen uns alles ab, was nicht niet- und nagelfest ist. In dem Szenario der Demo befinden wir uns in einem Palast, in welchem gerade eine Aution stattfindet. Es gibt als eine ganze Menge Loot, was wir abgreifen können. Dabei sind wir fast so gierig wie unser Chefredakteur während der gamescom auf der Suche nach Goodies. Denn golden Halsketten und Kerzenständer sind natürlich sehr wertvoll, wir stecken uns aber auch die Zimmerpflanzen, Waffen und Nahrungsmittel ein. Nichts ist vor unseren Griffeln sicher.

Der höchste Diebeshighscore

Es geht zwar in Bandit Knight hauptsächlich um die Stehlerei, aber es wird auch ein wenig gekämpft. Denn wenn ihr von Wachen erwischt werdet oder zu viele Zivilisten angreift, dann sind die Wachen auf euren Fersen. Ihr könnt sie allerdings recht schnell mit euren Dolchen erledigen. In der Demo durften wir aber auch einen Bosskampf spielen, in dem wir den Auktionär besiegen mussten. Doch viele Wachen eilten zu seiner Seite, so dass es richtig chaotisch wurde, denn wir haben natürlich nebenbei weiterhin fleißig geklaut. Dabei helfen dann auch passive Fähigkeiten so wie zum Beispiel eine Magie, welche Gegenstände in der Nähe automatisch zu euch schweben lässt. Habt ihr ein Level abgeschlossen, geht nicht nur die Story weiter, sondern ihr erhaltet auch einen Highscore, je nachdem wie viel ihr gesammelt habt. Es gibt auch geheime Räume und versteckte Schatztruhen, also immer schön die Augen offen halten und euer Geschick im Schlösser knacken testen.

