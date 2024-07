Streamingvorschau – Was kommt Neues im August 2024?

Auch in diesem Monat erspart euch wieder unsere Streamingvorschau die mühselige Suche nach den neuesten Serien- und Filmzugängen der Streamingdienste. Denn wie immer findet ihr hier einen Überblick über die neuen Highlights im August 2024 auf Netflix, Prime Video und Disney+.

Netflix

Auf Netflix geht es diesen August in die finale Staffel von The Umbrella Academy. Außerdem gibt es Rebel Moon Teil 1 und 2 im Director’s Cut zu sehen. Weiteres Highlight ist der Start der 4. Staffel Emily in Paris.

Komödie

1. August:

Alfons Zitterbacke: Endlich Klassenfahrt!

Unstable – Staffel 2

4. August:

Wunderschön

8. August:

Pörni – Staffel 1 bis 4

16. August:

Night School

21. August:

Wieder 15

22. August:

Befruchtet – Staffel 2

23. August:

Incoming

29. August:

Der Wahlkämpfer – Staffel 2

Action

1. August:

Godzilla Minus One: Schwarz-Weiß

Renegade

Hollywood Homicide: Hollywood Cops

8. August:

The Umbrella Academy – Staffel 4

9. August:

Mission Cross

16. August:

The Union

21. August:

Nice Girls: Einsatz in Nizza

Science-Fiction

2. August:

Rebel Moon – Teil 1: Director’s Cut

Rebel Moon – Teil 2: Director’s Cut

Fantasy

8. August:

Sahmaran – Staffel 2

29. August:

KAOS

Thriller

15. August:

Red Eye

23. August:

Tòkunbọ̀

28. August:

Untamed Royals

Horror

18. August:

The Evil Dead: Tanz der Teufel

20. August:

Terror Tuesday: Extreme: Horror am Dienstag

30. August:

The Deliverance

Drama

7. August:

Lolo and the Kid

9. August:

Hasseen Dillruba – Die Schönheit kehrt zurück

10. August:

Romance in the House

11. August:

Operation Mincemeat

12. August:

Ali

Die Rettung der uns bekannten Welt

15. August:

Emily in Paris – Staffel 4 Teil 1

17. August:

Love Next Door

21. August:

Das Unglück – Staffel 1

29. August:

Chastity High

30. August:

Schwestern im (Un)Glück

Krimi

1. August:

Kabut Berduri: Borderless Fog

22. August:

CG Precinct

Western

1. August:

Gott vergibt – Django nie! / Zwei vom Affen gebissen

Anime

1. August:

The Rising of the Shield Hero – Staffel 2

kimi ni todoke: From Me to You – Staffel 3

6. August:

Rising Impact – Staffel 2

15. August:

Kengan Ashura – Staffel 2 Teil 2

22. August:

Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos: Der Film

29. August:

Terminator Zero

Doku

1. August:

In Liebe, Mon Laferte

2. August:

Meister des indischen Films: SS Rajamouli

9. August:

Was Hunde denken

14. August:

Daughters

21. August:

Pop Star Academy: KATSEYE

Wyatt Earp and The Cowboy War

22. August:

Das geheime Leben der Orang-Utans

27. August:

Untold: Sign Stealer

True Crime

14. August:

Worst Ex Ever

20. August:

Untold: The Murder of Air McNair

Reality-TV

1. August:

Love is Blind: Mexiko

2. August:

Too Hot to Handle – Staffel 6 Teil 3

6. August:

The Influencer

7. August:

Love is Blind: UK

9. August:

Blue Ribbon: Baking Championship

30. August:

A-List to Playlist

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Prime Video

Prime Video nimmt diesen Monat die Trilogie von Der Hobbit in seinen Katalog auf, bevor dann Ende des Monats die zweite Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht erscheint. Außerdem kommen der Horrorfilm Stephen King’s Doctor Sleep und das Musical The Greatest Showman zum Streamingdienst.

Komödie

1. August:

Love and Death: Die letzte Nacht des Boris Gruschenko

Dirty Work

2. August:

Belleville Cop

15. August:

Er Ist wieder da

As They Made Us: Ein Leben lang

19. August:

Der Vorname

20. August:

Prakti.com

Marley & ich

30. August:

Beilight – Biss zum Abendbrot

Action

1. August:

The Mechanic

Quatermain II – Auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt

2. August:

Arrow – Staffel 1 bis 8

4. August:

Atomic Blonde

Bricklayer: Tödliche Geheimnisse

8. August:

One Fast Move

15. August:

Jackpot!

16. August:

Suicide Squad

Terminator: Dark Fate

23. August:

Wonder Woman

Wonder Woman 1984

Daredevil

26. August:

Blood For Dust

28. August:

Ocean’s 8

29. August:

Knight and Day

Dangerous Waters – Überleben ist alles

31. August:

Need For Speed

Fantasy

1. August:

Der Hobbit: Eine unerwartete Reise

Der Hobbit: Smaugs Einöd

Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere

29. August:

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht – Staffel 2

Science-Fiction

1. August:

Possessor

16. August:

Terminator: Dark Fate

25. August:

In Time – Deine Zeit läuft ab

Thriller

2. August:

Alone – Du Kannst Nicht Entkommen

18. August:

Das Erwachen der Jägerin

20. August:

Runner Runner

25. August:

A Beautiful Day

27. August:

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Horror

1. August:

The Lodge

11. August:

All Fun and Games

27. August:

Stephen King’s Doctor Sleep

Knock At The Cabin

Drama

1. August:

The Domestics

8. August:

Greatest Showman (Musical)

10. August:

Denen man vergibt

13. August:

How To Have Sex

Pompeii

15. August:

As They Made Us: Ein Leben lang

17. August:

Warten auf die Barbaren

20. August:

Love & Other Drugs – Nebenwirkungen inklusive

22. August:

Heat

26. August:

The Son

27. August:

The Good Doctor – Staffel 6

Anime

5. August:

The First Slam Dunk

Biopic

20. August:

Bohemian Rhapsody

Reality-TV

1. August:

Influenced, die Meinungsmacher

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Disney+

Auf Disney+ erscheinen diesen August gleich mehrere Serien-Highlights. Zum einen startet die dritte Staffel von The Bear: King of the Kitchen und zum anderen geht Only Murders in the Building in die vierte Runde. Außerdem erscheint Planet der Affen: New Kingdom fürs Heimkino.

Komödie

7. August:

Grown-ish – Staffel 6

Krimi

27. August:

Only Murders in the Building – Staffel 4

Action

2. August:

Planet der Affen: New Kingdom

Mystery

21. August:

Selenkay – Staffel 1

Drama

14. August:

The Bear: King of the Kitchen – Staffel 3

Animation

14. August:

Star Wars: Young Jedi Adventures – Staffel 2

21. August:

Me & Winnie the Pooh – Staffel 2

Playdate with Winnie the Pooh – Staffel 2

23. August:

Marvel’s Spidey and his Amazing Friends – Staffel 3

Minnie’s Bow-Toons: Camp Minnie – Staffel 1

28. August:

SuperKitties – Staffel 2

Doku

8. August:

Are You Sure?!

19. August:

OceanXplorers – Staffel 1

22. August:

Cursed Gold: A Shipwreck Scandal – Staffel 1

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Angebot STAR WARS Ep. IV: Eine neue Hoffnung [Blu-ray] Dieser Artikel hat Deutsche Sprache und Untertitel.

Hamill, Mark, Ford, Harrison, Fisher, Carrie (Schauspieler)

Lucas, George (Regisseur)

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 12 Jahren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.