Frostpunk 2 – Release um einige Monate verschoben

Eigentlich sollte mit Frostpunk 2 das frostige Strategiespiel mitten im Hochsommer erscheinen. Doch knapp einen Monat vor Release kommt alles anders. Wie 11 Bit Studios verkündete, erscheint das Spiel nun erst am 20. September 2024.

Frostpunk 2 verspätet sich

Es wird nun doch nichts mit dem Release am 24. Juli. Der Nachfolger zum erfolgreichen Strategiespiel verschiebt sich um ca. 2 Monate. Grund sei das Feedback der Community aus der Beta. Zum einen überarbeite man das Workforce Management des Spiels. So wird es im fertigen Spiel flexibler anpassbar sein, inwiefern sich Arbeitskräfte für verschiedene Tätigkeiten einteilen lassen. Neben einer neuen Ressource wurde auch am Balancing gefeilt, da dies ein essenzieller Bestandteil ist, wie gut sich der Titel mit den Stunden trägt.

Überarbeitet wurde auch das HUD, um für mehr Übersicht zu sorgen. Vom Panoramablick geht es auch ins Detail mit der neuen Zoomstufe, durch die ihr eurer Bevölkerung aus der Nahansicht beim Werkeln zuschauen könnt. Auch an weiteren Details wird gearbeitet, um einen guten Release sicherzustellen. Das Team aus Polen wird zunächst nur die PC-Version veröffentlichen. Die Fassung für PS5 und Xbox Series erscheint zu einem späteren Zeitpunkt.

Quelle: Steam

Bild: 2024 © 11 Bit Studios