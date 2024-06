Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 26.2024

Leider gab es letzte Woche keine Ausgabe der Releasevorschau, dafür entschuldigen wir uns natürlich. Es ist ja schließlich unser Anliegen, so gut es geht für euch offenzulegen welche neuen Spiele so in der jeweiligen Woche auf dem Zettel stehen. Also lasst uns da jetzt auch weitermachen und den Juni gepflegt abschließen.

Die letzte Juniwoche in der Releasevorschau

Dragon Eclipse (PC) – 24. Juni

Ein taktischer Deckbuilder, in welchem ihr mit starken Drachen und ihren Fähigkeiten gefährliche Kreaturen bekämpft

Southfield (PC) – 24. Juni

Ein Farming- und Crafting-Spiel, allerdings mit einer sehr wackeligen Physik-Engine, welches für einige humoristische Szenarien sorgen könnte.

Uncover the Smoking Gun (PC) – 24. Juni

Ein Detektiv-Adventure mit Robotern in den Hauptrollen.

A Little to the Left: Seeing Stars (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 25. Juni

Eine Erweiterung für das Sortierungs-Puzzlespiel.

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 25. Juni

Auch wenn es keine Neuigkeiten zum lang ersehnten Nachfolger gibt, kann man immerhin mit der Jubiläums-Edition des ersten Teils in Nostalgie schwelgen.

Frogun Encore (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 25. Juni

Der knuffige Platformer mit Froschpistole hat einen Nachfolger bekommen.

My Museum: Treasure Hunter (PC) – 25. Juni

Ihr müsst in dieser Simulation nicht nur den Zustand eures Museums erhalten, sondern euch auch selbst auf die Suche nach neuen Austellungsstücken machen.

Riven (PC) – 25. Juni

Ein Remake zum zweiten Teil der beliebten Puzzle-Adventure-Reihe Myst.

Super Monkey Ball Banana Rumble (Switch) – 25. Juni

Die Affen rollen mal wieder in ihren Kugeln durch unzählige Levels, welche wir drehen, um ans Ziel zu gelangen.

Battle Crush (PC, Switch) – 27. Juni

Eine Mischung aus MOBA, Brawler und Battle Royale mit 30 Spieler*innen, von denen nur einer als Sieger hervorgehen kann.

Luigi’s Mansion 2 HD (Switch) – 27. Juni

Luigis zweites Abenteuer, ursprünglich für den 3DS erschienen, kommt nun in HD-Optik auf die Switch.

Radiant Tale -Fanfare- (Switch) – 27. Juni

Eine Neuveröffentlichung dieser Visual Novel mit neuen Geschichten, neuen Enden und neuen Routen mit Nebencharakteren.

Wanderer: The Fragments of Fate (PC, PS5) – 27. Juni

Ein VR-Abenteuer durch die Zeit, in welchem ihr knackige Kopfnussrätsel löst.

Ghostboy (PC) – 28. Juni

Eine berührende Mischung aus Strategie, Visual Novel und Action-Adventure über den Umgang mit Tod und Trauer.

Gigantosaurus: Dino Sports (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 28. Juni

Ein prähistorisches Sportspiel, in welchem viele Dinosaurier in unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander antreten.

Quintus and the Formidable Curse (PC) – 28. Juni

Ein etwas anderes Horror-Adventure, in welchem ein Mann und eine Maus gegen übernatürliche Kräfte antreten. Also ich hatte Ratatouille etwas anders in Erinnerung.

SPYxANYA: Operation Memories (PC, PS4, PS5, Switch) – 28. Juni

Ein Spiel basierend auf der beliebten Anime- und Mangaserie, in welchem ihr Anya bei einer ganz wichtigen Missione helft: Ihr Fototagebuch muss gefüllt werden.

So, und damit lassen wir den Juni in der Releasevorschau endlich hinter uns. Wir sehen uns dann (hoffentlich) nächste Woche mit dem Beginn vom Juli wieder.

Titelbild: 2024 © Nintendo | 2024 © Ubisoft

Luigi's Mansion 2 HD In diesem Abenteuer mit überarbeiteten Grafiken besuchst du die unheimlichen Lokalitäten des gruseligen Nachtschattentals, über dem noch bis vor Kurzem der eigentümliche Finstermond prangte

Luigis paranormale Abenteuer bringen dich an alle möglichen Orte: ein altes botanisches Forschungslabor, eine heruntergekommene Uhrfabrik und eine in Eis und Schnee gehüllte Mine, um nur ein paar aufzuzählen

Die Geistervillen beherbergen massenweise Geheimnisse, die unseren mit einem ganz besonderen Staubsauger ausgestatteten Helden zu Erkundungstouren verleiten; Der ‘Schreckweg 09/15‘ hilft dir dabei, neue Bereiche zu erschließen oder Schatzkisten ausfindig zu machen

Bis zu vier Spieler können sich online oder im drahtlosen lokalen Mehrspielermodus zusammenschließen und sich in den Wirrwarrturm wagen; Hier finden Sie Geister und Herausforderungen, die im Hauptspiel nicht erscheinen

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 6 Jahren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.