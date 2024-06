Harry Potter: Quidditch Champions – Enthüllungstrailer zum FIFA des Zaubereisports

Bereits vor etwa über einem Jahr hatten wir euch von der Ankündigung zu Harry Potter: Quidditch Champions berichtet. Damals wurde nur auf dem Twitter-Account von Warner angekündigt, dass von den Machern von Hogwarts Legacy am Spiel gearbeitet wird und das Spieletester*innen gesucht werden. Und nun, ein volles Jahr später, gibt es endlich einen Trailer.

Harry Potter: Quidditch Champions, das Sportspiel für alle Zauberer und Hexen

Ein großer Kritikpunkt an Hogwarts Legacy, abgesehen von der Transfeindlichkeit der Harry Potter-Autorin, war das Fehlen des Zaubereisports Quidditch. Bereits am 7. November 2003 erschien ein Spiel mit ähnlichem Titel, nämlich Harry Potter: Quidditch-Weltmeisterschaft. Es bildete sich eine treue Anhängerschaft, welche seither laut fordert, dass der Sport ein weiteres Spiel bekommt. Nun ist es also soweit.

Wie das Spiel selbst abläuft, das ist leider nicht klar, denn Gameplay gibt es im ersten Trailer noch nicht. Aber der Sport Quidditch an sich ist recht simpel: Eine Mannschaft besteht aus sieben Spieler*innen. Drei Jäger werfen sich den größten Ball, den Quaffel, zu und versuchen ihn, durch Torringe zu werfen und so Punkte zu erzielen. Der Hüter muss dies verhindern. Die zwei Treiber schlagen die Klatscher, kleine zielsuchende Bälle, umher, um gegnerische Spieler*innen vom Besen zu schießen. Und dann gibt es noch den Sucher, welcher Ausschau nach dem goldenen Schnatz hält. Der Sucher, der den Schnatz findet und fängt, beendet das Spiel und beschert seinem Team 150 Punkte, was MEISTENS auch im Sieg resultiert.

Wie das ganze spielerisch abläuft, bleibt abzuwarten. Warten ist das Stichwort, denn allzu lange müssen wir nicht mehr auf das Spiel warten. Es soll am 3. September 2024 für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen.

Titelbild: 2024 © Warner

Quelle: Warner