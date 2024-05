Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 22.2024

Die letzte Releasevorschau im Mai steht an. Wir schauen mal wieder auf die kommenden Neuerscheinungen, um euch die Entscheidung zu erleichtern, was ihr in dieser Woche zocken könnt.

Die letzte Maiwoche in der Releasevorschau

The Rogue Prince of Persia (PC) – 27. Mai

Ein Roguelike von den Dead Cells-Machern, diesmal im Prince of Persia-Setting.

Ultimate Godspeed (PC) – 27. Mai

Ein Fun Racer, bei welchem ihr diverse Fallen für eure Kontrahenten auf der Strecke platzieren könnt.

Construction Simulator 4 (Switch) – 28. Mai

Erfüllt in diesem Simulator Bauaufträge im malerischen Kanada.

Cowboy 3030 (PC) – 28. Mai

In diesem 3rd Person Shooter mit Bullet Hell- und Roguelike-Elementen müsst ihr als futuristischer Cowboy tödlichen Lasern ausweichen und fiese Roboter über den Haufen ballern.

Capes (PC, PS5, XSX, Switch) – 29. Mai

Ein rundenbasiertes Taktik-Strategiespiel mit Superhelden, welche die Straßen von fiesen Bösewichten befreien wollen.

Hive Jump 2: Survivors (PC) – 29. Mai

Ihr seid gestrandet auf einem fremden Planeten voller fieser Aliens und nur mit eurem Jetpack ausgerüstet. In diesem Roguelike müsst ihr den tödlichen Monsterhorden Paroli bieten und euch mit deren Eingeweiden neue Upgrades basteln.

Quest Master (PC) – 29. Mai

Dies ist quasi der Legend of Zelda Maker, den wir uns nach dem Erfolg von Super Mario Maker von Nintendo immer gewünscht, aber nie erhalten haben.

Astor: Blade of the Monolith (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 30. Mai

Ein rasantes Action-RPG mit Hack’n’Slash-Elementen, in welchem ihr als kleiner Roboter gegen Monster kämpft und dabei über runische Kräfte verfügt.

MudRunner VR (MetaQuest) – 30. Mai

Setzt euch wirklich hinter das Steuer eurer Kraftfahrzeuge, mit denen ihr Aufträge im unwegsamen Gelände erledigt.

Picross S Namco Legendary Edition (Switch) – 30. Mai

Wer nicht genug von dieser legendären Puzzle-Reihe bekommen kann, der erhält hier ein Sammelsurium an neuen Bilderrätseln.

Skald: Against the Black Priory (PC) – 30. Mai

Ein Rollenspiel, welches von seinem Look, seinem Gameplay und seinem Charme an die Uralt-Spiele aus vergangener Zeit erinnern soll.

Tiny Terry’s Turbo Trip (PC) – 30. Mai

Euer Ziel als Terry ist es in diesem Spiel, euch mit eurem kleinen Auto ins Weltall zu befördern.

Umbraclaw (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 30. Mai

In diesem 2D-Action-Platformer spielt ihr eine verstorbene Katze, welche sich durch die Unterwelt kämpft, um zu ihrem Besitzer zurückzukehren.

F1 24 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 31. Mai

Die neue Ausgabe des offiziellen Formel 1-Rennspiels.

Mutant Football League 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 31. Mai

Wem American Football zu kompliziert und taktisch ist, dem wird vielleicht diese Version etwas mehr zusagen, mit mehr Mutanten, Monstern, Chaos und einer Menge Blut.

Nightmare Kart (PC) – 31. Mai

Ein Fun Racer in PS1-Optik und mit ziemlich düsteren Gestalten hinterm Steuer.

Selaco (PC) – 31. Mai

Ein Oldschool FPS ganz im Stile von Titeln wie Doom mitsamt einer Menge brachialer Action.

The WereCleaner (PC) – 31. Mai

Ihr seid ein Hausmeister auf Nachtschicht. Euer einziges Problem: Ihr seid auch ein Werwolf. Ihr müsst also eure Arbeit verrichten, ohne den Arbeiter*innen im Firmengebäude etwas anzutun.

Before Fate (PC) – 1. Juni

Ein sehr künstlerisches Adventure mit Rätselabschnitten, aber auch einigen actionlastigen Bereichen.

Und damit hätten wir den Mai mit der Releasevorschau abgehakt. Nächste Woche starten wir also frisch in den Juni und sind schon sehr gespannt, was der Sommer 2024 so zu bieten hat.

Titelbild: 2024 © Ubisoft | 2024 © Apogee Entertainment

EA SPORTS F1 24 Standard Edition PS5 | Deutsch Starte zum ersten Mal in die neu entwickelte Fahrerkarriere und fahre als einer der aktuellen F1-Fahrer

Erlebe ein neues Auszeichnungssystem, das deine Leistungen über mehrere Saisons hinweg aufzeichnet, geheime Vertragsgespräche, saisonübergreifende Rivalitäten, neue Zwischensequenzen und Sprachaufnahmen der echten Fahrer aus echten F1-Übertragungen

Unser größtes Update der Fahrphysik und des Fahrverhaltens sorgt für das authentischste und realistischste Fahrerlebnis, das es je in einem F1-Titel gab – mit dynamischem Handling von EA SPORTS

F1 24 verfügt über eine völlig neue Aufhängungskinematik, ein verbessertes Reifenmodell, eine detailliertere Aerodynamiksimulation, neue Motoreinstellungen und erweiterte Auto-Setup-Optionen

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ohne Altersbeschränkung

