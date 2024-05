devcom 2024 – Neue Redner*innen für die Entwicklermesse vor der gamescom 2024

Wir haben euch ja bereits eine Übersicht über die devcom 2024 verfasst, wo ihr euch alle Informationen zu der Entwicklermesse besorgen könnt, die wieder kurz vor der gamescom stattfinden wird. Ein großer Bestandteil dieser Mini-Messe sind wichtige und interessante Persönlichkeiten aus der Branche, die Vorträge über die Entwicklung von Spielen halten. Die ersten 50 bekannt gewordenen Redner*innen haben wir in unserer Übersicht bereits für euch aufgelistet. Nun haben wir noch ein paar mehr Personen, welche dem Line-Up beitreten.

Diese Vorträge werden auf der devcom 2024 präsentiert

“Head Over Feels: Creating Complex Romances” in Games von Helen Hindpere, Narrative Designerin, Meghna Jayanth, Narrative Designerin & Autorin, Adrienne Law, Senior Autorina bei Larian Studios und Sarah Makdad, Social Media & Influencer-Spezialistin: In diesem Panel werden die Herausforderungen besprochen, welche beim Schreiben einer guten Liebesgeschichte in Spielen entstehen können und wie man Liebe und Sex in einem Spiel integrieren kann, ohne es einfach nur als eine Art “Belohung” für Spieler*innen darzubieten.

“Democracy at Work. Unions and Works Councils in the Games Industry” von Rüdiger Brandis, Produzent bei Playing History und Felix Voigt, Künstler für Beleuchtung bei Deck 13 Interactive: Die wichtige Thematik der Gewerkschaften in der Spieleindustrie, mitsamt allen positiven Aspekten, aber auch den Herausforderungen, die dadurch entstehen.

“Multiple Endings for Player-Driven Narratives – A Method Based on the Epilogues of Cyberpunk 2077” von Moritz Lehr, Senior Quest Designer & Quest Koordiantor bei CD PROJEKT RED: Anhand des Beispiels von Cyberpunk 2077 wird hier erklärt, wie man ein Spiel mit mehreren Enden anbietet, ohne die Erwartungen der Spieler*innen an eine von ihnen getriebene Erzählung zu schmälern.

“Jam Practices to Bring to Work” von Nina Kim, Senior Game Designerin bei Rare Ltd: Game Jams sind für angehende Spieleentwickler*innen immer eine gute Gelegenheit, um Erfahrung in der Spieleentwicklung zu sammeln. In diesem Vortrag wird erklärt, warum es auch für erfahrene Entwickler*innen vorteilhaft sein kann, an solchen Game Jams teilzunehmen.

Neben diesen vier Vorträgen haben noch diese weiteren Redner*innen zugesagt:

Jamie Christensen, Media & Games Marketing Produzent bei Bytro

Judy Ehrentrau, Stratege für kreativen Content bei Red Meat Games

Mark Luan, Sr Brand Commercial Manager bei LightSpeed Studios

Cecilia Luna, Influencer Marketing & Geschäftsfeldentwicklung bei Bytro

Geraldo Nascimento, Lead Programmer bei Lively – A Keywords Studio

Anna Sieprawska, Produktmanager bei InnoGames

Jarory de Jesus, Gründer & Creative Director von Coquito Games

Tanja Loktionova, Gründer von Values Value & Co-Gründer von InGame Job

Wessel Mast, Tools-Programmierer bei Brass Guerrilla Games

Edyta Mosińska-Duralska, Senior Sound Level Designer bei Techland

Sergei Vasiuk, Direktor von LiveOps bei Wargaming

Daniël Wewerinke, Senior Game Designer bei Guerrilla Games

Diese und viele weitere Redner*innen versammeln sich also vom 19. bis zum 20. August in der koelnmesse, um ihre Vorträge zu halten. Für weitere Infos schaut euch gerne unsere Übersicht zur devcom an.

Titelbild: 2024 © devcom

Quelle: Pressemitteilung

