Gewinnspiel – Wir verlosen 3x Mario vs. Donkey Kong (Nintendo Switch)

Am 16. Februar erschien Mario vs. Donkey Kong auf der Nintendo Switch. Dabei handelt es sich um ein Remake des Gameboy Advance-Spiels aus dem Jahre 2004, auf welches noch viele weitere Spiele in der Reihe folgten. So gibt es etwa auch Titel namens March of the Minis für den Nintendo DS und Minis March Again für die WiiU. Doch die Rivalität zwischen dem italienischen Klempner und dem Gorilla geht noch viel weiter zurück. Wir wollen einen Blick in die gute alte Arcade-Zeit werfen und euch schließlich auch noch die Möglichkeit geben, Mario vs. Donkey Kong für die Switch zu gewinnen.

Klempner vs. Affe, eine weit zurückgehende Geschichte von Mario vs. Donkey Kong

Sowohl Mario als auch Donkey Kong feiern ihr Debut im Jahre 1981 im Arcade-Klassiker, welcher einfach nur “Donkey Kong” heißt. Mario heißt auch noch nicht Mario, sondern Jumpman und er ist auch noch kein Klempner, sondern ein Schreiner. Dieses Arcade-Spiel gilt als das allererste Videospiel, in welchem sich eine Geschichte auf dem Bildschirm entfaltet. Eine sehr simple zwar, aber immerhin. Donkey Kong nimmt sich nämlich ein Vorbild an dem Affen, von dem er wohl auch inspiriert worden ist. Und so entführt er ganz im Stil von King Kong Pauline, die Freundin des Jumpman. Dieser macht sich also nun auf, seine Angebetete zu retten.

Während Donkey Kong in diesem Spiel noch als Antagonist fungiert, bekommt er schon bald eigene Spiele, in denen er als Protagonist fungiert. Die Donkey Kong Country-Spiele auf dem Super Nintendo gehören auch heute noch zu den besten Vertretern des Jump’n’Run-Genres, ebenso wie natürlich die Spiele von Mario, welcher auch seinen eigenen Weg ging. Immer wieder trafen die beiden in etwas freundlicheren Wettbewerben wie dem Kartfahren oder auf den Spielbrettern der Mario Party-Spiele als Gegner aufeinander. Aber auch der andere Ansatz, in welchem Donkey Kong etwas fieser dargestellt wurde und mehr Antagonist war, blieb erhalten.

So erschien 1994 ein weiteres Spiel mit dem schlichten Namen “Donkey Kong” für den GameBoy. Auch hier entführt er Pauline und zwingt Mario dadurch, sich auf eine Rettungsmission zu begeben. Die Level sind etwas ausgeklügelter als noch in der Arcade-Version von 1981 und dienen auch später als Inspiration für die Spiele der Mario vs. Donkey Kong-Reihe.

Ihr seht also, die Fehde zwischen diesen zwei Giganten der Videospielgeschichte geht nun schon über 40 Jahre. Ob sie sich jemals richtig vertragen werden? Nun, zumindest scheint Donkey Kong sehr angetan von Mario zu sein, immerhin klaut er in Mario vs. Donkey Kong schließlich die Spielzeugfiguren, die wie Mario aussehen. Wie das ganze sich spielt, könnt ihr hier in unserem Test nachlesen.

So, und nun möchten wir euch die Gelegenheit geben, selbst mit Mario durch die Level zu hüpfen, Rätsel zu lösen, Schlüssel zu finden und alle Mini-Marios zu retten. Nintendo hat uns freundlicherweise drei Exemplare für die Nintendo Switch zur Verfügung gestellt, die wir an euch weitergeben können. Alles was ihr dafür tun müsst ist uns in den Kommentaren unter diesem Beitrag zu schreiben, was ihr mit Mario oder Donkey Kong verbindet. Eine besondere Erinnerung? Ein Lieblingsspiel, welches ihr 100mal durchgespielt habt? Ein ganz besonderer Abend, an dem ihr mit euren Freunden Mario Party gespielt habt? Wir sind gespannt euch eure Erzählungen und werden die drei Gewinner per Zufallsprinzip aus allen Teilnehmenden bestimmen. Viel Glück.

Was gibt es zu gewinnen?

Was muss ich für einen Gewinn tun?

Lieblings-Spiel Welches Spiel, indem Mario und Donkey Kong zusammen (egal ob mit- oder gegeneinander) auftreten, findest du bislang am besten?

Die Teilnahmebedingungen

