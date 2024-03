Princess Peach: Showtime – Kurz vor Release noch einmal die Demo ausprobieren

Nun ist es fast soweit, in wenigen Tagen erscheint Princess Peach: Showtime! und beschert der Prinzessin des Pilzkönigreichs ihr erstes Soloabenteuer nach fast 20 Jahren. Das letzte Spiel mit Peach, Super Princess Peach, erschien nämlich im Oktober 2005 für den Nintendo DS. Nun also ein eigenes Spiel auf der Switch und um festzustellen, ob das Spiel etwas für euch sein könnte, hat Nintendo freundlicherweise eine Demo bereitgestellt.

Rettet in Princess Peach: Showtime ein Theater

Schauplatz des Spiels wird ein Theater, in welchem sich Peach mit ihren Toads eigentlich ein Theaterstück anschauen wollte. Doch die fiese Grape nimmt das Theater in ihre Gewalt und somit liegt es an der Prinzessin, die entführten Schauspieler zu retten und das Theater aus der Gewalt von Grape zu befreien. Dazu nutzt sie Kostüme, welche ihr allerlei Fähigkeiten verleihen. Es werden zahlreiche Verwandlungen auf Peach warten, Stand jetzt wissen wir von diesen zehn Kostümen:

Fechterin

Detektivin

Kung-Fu

Patissière

Ninja

Cowgirl

Meisterdiebin

Eiskunstläuferin

Meerjungfrau

Superheldin

In der von Nintendo bereitgestellten Demo, welche ihr hier herunterladen könnt, könnt ihr die Fechterin und die Patissieré ausprobieren. Im Level der Fechterin muss Peach mit ihrem Degen angreifende Gegner ausschalten, während es im Patissierè-Level etwas ruhiger zugeht, während ihr Kuchen dekoriert. Beide Level spielen sich sehr unterschiedlich und so ist davon auszugehen, dass jedes Kostüm mit eigenem Gameplay daherkommen wird, welches Princess Peach: Showtime zu einem sehr abwechslungsreichen Spiel machen dürfte.

Am kommenden Freitag, den 22. März 2023, wird das Spiel für die Nintendo Switch erscheinen und wir werden euch dann natürlich auch recht zeitnah berichten, was wir so alles in Peachs Soloabenteuer erleben.

Princess Peach: Showtime! - [Nintendo Switch] Prinzessin Peach steht im Rampenlicht: Prinzessin Peach und ihre Freunde möchten eine Vorstellung im Funkeltheater sehen, als plötzlich die fiese Grape mit ihrer Sauertruppe erscheint und allen die Schau stiehlt! Aus der perfekten Darbietung wird eine gar schreckliche Tragödie... Nun liegt es an Peach, die Vorstellung zu retten

Atemberaubende Verwandlungen: Wenn Peach sich verwandelt, erhält sie neue Fähigkeiten. Als Schwertmeisterin schlägt sie die Sauertruppe mit sensationellen Schwertkünsten zurück. Verwandelt sie sich in eine Detektivin, kann sie Hinweise untersuchen und Täter aufspüren. Da es einige Aufführungen zu retten gilt, stehen Peach viele weitere Verwandlungen zur Verfügung – darunter eine Patissière und eine Kung-Fu-Meisterin

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 6 Jahren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Titelbild: 2024 © Nintendo

Quelle: Nintendo