Rocksteady – Ehemalige Mitarbeitende eröffnen neues Studio

Rocksteady Studios stand mal für wegweisende Action-Adventures, in Form der beliebten Arkham-Spiel rund um den Fledermaushelden Batman. Der Fokus verschob sich jedoch zuletzt immer mehr in Richtung Live-Service Games, auf Vorgabe von Warner Bros. Das führte zum Ausscheiden der Studiogründer Sefton Hill und Jamie Walker. Nun haben die beiden ein neues Studio gegründet und auch einige Kollegen für sich gewinnen können.

Ein neues Rocksteady?

Wie Polygon berichtet, haben sich Sefton Hill und Jamie Walker, einst Gründer von Rocksteady Studios, ein eigenes Studio gegründet. Nach dem möglichen Bruch mit der neuen Ausrichtung, scheint man nun mit Hundred Star Games ein Studio gegründet zu haben, welches sich als AAA Games Studio Startup bezeichnet. Dies geht aus der offiziellen Website hervor. Offiziell ist die Verkündung des Studios durch Hill & Walker aber noch nicht, allerdings wird das Studio mit den Beiden mittlerweile auf der Corporate Data Website “Endole” gelistet. Aus der Website geht hervor, dass man insgesamt ein Team aus 100 Mitarbeitenden hervorbringe. Nicht unwahrscheinlich ist, dass die Gründer hier einige Talente von Rocksteady abwerben konnten. Polygon prüfte indes auch die LinkedIn Profile einiger Rocksteady-Mitarbeiter*innen.

Und tatsächlich: Es finden sich so Manche, die Rocksteady in jüngerer Vergangenheit verlassen haben und auf LinkedIn angeben, an der Gründung eines neuen Studios zu wirken. Somit könnten bei Hundred Star Games eben solche Singleplayer-Games entstehen, für die Rocksteady eigentlich bekannt wurde. Bis es soweit ist, dürfte noch einige Zeit vergehen. Immerhin schieden Hill und Walker erst Ende 2022 aus dem ehemaligen Unternehmen aus. Rocksteady Studios werkeln derweil an Suicide Squad, welches mehrmals verschoben werden musste, nachdem der Reveal von harscher Kritik überschattet wurde.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Polygon

Bildquelle: 2023 © Warner Bros.