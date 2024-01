Palworld – Studio feiert Rekord-Launch

Palworld ist aktuell in aller Munde. Das Survival Game mit Pokémon-Anleihen geht durch die Decke und ist das Thema schlechthin im Netz, als auch auf Steam. Nun verkündete das Studio einen neuen Meilenstein via Social Media.

Palworld mit Raketenstart, aber auch schweren Vorwürfen

5 Millionen Spielerinnen und Spieler innerhalb von nur 3 Tagen. Das verkündete das Studio Pocketpair vial Social Media. Damit ist das Spiel ein mehr als überwältigender Erfolg für das japanische Team. Zudem feierte das Studio einen weiteren Rekord. Mit ca. 1.291.967 gleichzeitigen Spieler*innen ist es das sechste Spiel in der Geschichte von Steam, welches über eine Millionen Menschen gleichzeitig vor den Bildschirm fesselt. Ein nicht messbarer, aber nicht unwesentlicher Teil, wird auch auf die Xbox entfallen. Dort ist das Spiel nämlich im Game Pass enthalten. Auf anderen Plattformen ist der Titel derzeit nicht erhältlich, eine PS5-Version ist wohl aber bereits in Planung. Allerdings muss sich das Studio auch Plagiatsvorwürfen stellen.

Die “Pals” ähneln in Teilen sehr verblüffend den Wesen aus dem Pokémon-Universum und nutzen teilweise scheinbar gleiche Assets. Es wird somit auch spannend sein, was ein derzeit laufendes gerichtliches Verfahren ergeben wird, in dem es um die Verwendung von AI und deren Quellen geht. Denn auch Palworld ist vermutlich unter Einsatz von AI entstanden. Der CEO von Pocketpair, Takuro Mizobe, hatte in der Vergangenheit oft von der AI-Nutzung geschwärmt und wie sie die Spieleentwicklung bereichern könnte. Die teils sehr offensichtlichen Pokémon-Anleihen bei den Pals lassen die Vermutung hochkochen, dass hier auch künstliche Intelligenz am Werk war, unter Hinzunahme originaler Pokémon-Designs.

PC Game Pass | 3 Monate Mitgliedschaft | Windows 10/11 - PC Code Spiele Hunderte großartige PC-Spiele

Es werden ständig neue Spiele hinzugefügt

Xbox Game Studios Titel direkt zum Release

Exklusive Mitgliederrabatte und Angebote Zugriff auf EA Play für PC ohne zusätzliche Kosten

Riot Games Vorteile freischalten

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Pocketpair via Twitter/ Video Games Chronicle

Bild: 2023 © Pocketpair Inc.