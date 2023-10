Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 42.2023

Der Oktober entpuppt sich als sehr spielereicher Monat, denn auch diese Woche haben wir in der Releasevorschau wieder eine ganze Menge Zockerfutter für euch parat. In dieser Woche kommen zum Beispiel der wohl berühmteste Klempner der Welt und der berühmteste Igel der Welt zurück. Also lasst uns mit der Releasevorschau beginnen und schauen, welche Titel so erscheinen werden.

Mario und Sonic geben sich in der Releasevorschau die Ehre

A Boy and His Blob: Retro Collection (PC, PS4, PS5, Switch) – 17. Oktober

Eine Retro-Collection mit den zwei ersten Abenteuern eines Jungen mit seinem wandelbaren Blob.

Cyber Knights: Flashpoint (PC) – 17. Oktober

Ein futuristisches Taktik-RPG über die Zusammenarbeit von Söldnern und Hackern, in welchem ihr euch all ihre Fähigkeiten zunutze machen müsst.

Iron Meat (PC) – 17. Oktober

Ein sehr stark an die Contra-Reihe erinnernder Run’n’Gun-Retro-Shooter.

Skull Island: Rise of Kong (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 17. Oktober

Ihr schlüpft in die Rolle von King Kong, welcher auf Skull Island allerlei Monster vermöbelt, um sich seinen Platz an der Spitze der Nahrungskette zurück zu erobern.

Sonic Superstars (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 17. Oktober

Ein neues 2D-Spiel vom blauen Igel, welches mehr 2.5D-Elemente enthält und an klassische Sonic-Spiele erinnert.

Undying (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 17. Oktober

In diesem Zombie-Adventure müsst ihr nicht nur für euer Überleben und das eures Sohnes sorgen, sondern ihn auch darauf vorbereiten, alleine klarzukommen, wenn ihr eurem Zombiebiss erliegt.

Wizard With a Gun (PC, PS5, XSX, Switch) – 17. Oktober

Ein Koop-Survival-Spiele, in dem ihr und eure Freund*innen als Zauberer mit Knarren überleben müssen.

Agatha Christie: Murder on the Orient Express (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 18. Oktober

Ein neues Adventure mit der wohl berühmtesten Detektivin der Welt mit ihrer wohl bekanntesten Geschichte auf dem Orient Express.

Alaskan Road Truckers (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 18. Oktober

Ein neues Abenteuer für Trucker-Fans.

Furnish Master (PC) – 18. Oktober

Ein Traumspiel für alle Inneneinrichter*innen, die einfach nur gemütlich ihre Räume gestalten möchten.

Hellboy Web of Wyrd (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 18. Oktober

Der berühmte Comicheld bekommt ein eigenes Roguelite-Action-Adventure mit einer komplett neuen Geschichte.

The 7th Guest VR ( PC, PS5, MetaQuest) – 18. Oktober

Ein VR-Remake eines klassischen Puzzle-Adventures.

The Awakener: Forgotten Oath (PC) – 18. Oktober

Ein forderndes Action-Fantasy-Roguelike mit actionreichen 3rd-Person-Kämpfen.

The Troop (PC) – 18. Oktober

Ein rundenbasiertes Taktikspiel im zweiten Weltkrieg.

AirportSim (PC, XSX) – 19. Oktober

Eine weitere Simulation, in welcher ihr diesmal einen Flughafen verwalten müsst.

Cavern of Dreams (PC) – 19. Oktober

Eine knuffige Hommage an alte 3D-Collectathon-Platformer wie Banjo-Kazooie.

Endless Dungeon (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 19. Oktober

Ein Sci-Fi-Roguelite-Action-Shooter mit Online-Koop.

Forgive Me Father 2 (PC) – 19. Oktober

Der zweite Teil des Horror-Shooters in der Welt von H.P Lovecraft.

Gargoyles Remastered (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 19. Oktober

Ein Remaster des Sega Genesis-Spiels basierend auf der beliebten Fernsehserie von damals.

Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition (Switch) – 19. Oktober

Die Geisterjäger kommen neu aufgelegt auf die Switch.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 19. Oktober

Ein neuer Fun-Racer mit den klassischen Spielzeugautos.

Inescapable: No Rules, No Rescue (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 19. Oktober

Ein Visual Novel-Adventure mit Thriller-Elementen über eine TV-Show mit Entführungsopfern.

Laika: Aged Through Blood (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 19. Oktober

Ein Mad Max-esques Metroidvania über einen Fuchs mit Knarren auf einem Motorrad in der Wüste.

Spirit of the Island (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 19. Oktober

Ein entspannender Lebenssimulator, welches auch mal das ein oder andere Abenteuer zulässt.

The Gap (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 19. Oktober

Ein Mystery-Thriller-Adventure, in welchem ihr mittels Déjà Vus in euren Erinnerungen stöbert.

Garden Buddies (PC, Switch) – 20. Oktober

Ein Spiel zum Entspannen, in welchem ihr euren eigenen Garten pflegt und euch mit den sprechenden Pflanzen anfreundet.

PowerWash Adventure (PC) – 20. Oktober

Der PowerWash Simulator war nicht genug, hier geht es nun sogar bis ins Weltall um allerlei Objekte glänzend rein zu säubern.

Slay the Princess (PC) – 20. Oktober

Ein kleines Horrormärchen-Adventure. in dem ihr die Prinzessin nicht retten, sondern töten müsst.

Spider-Man 2 (PS5) – 20. Oktober

Das neue Abenteuer von Peter Parker und Miles Morales.

Super Mario Bros. Wonder (Switch) – 20. Oktober

Marios neues 2D-Abenteuer im Blumenkönigreich.

TrinityS (PC, PS4, PS5) – 20. Oktober

Ein Spiel im Stile von klassischen MMOs, in welchem aber das Grinden entfällt und der Kampf gegen Bossgegner im Vordergrund steht.

Und da haben wir es geschafft mit der dieswöchigen Releasevorschau. Schon ein paar Highlights mit dabei, oder? Freut ihr euch auch schon so auf Mario, Sonic und Spider-Man? Oder findet ihr euer Lieblingsspiel eher abseits der großen Titel? Teilt es uns gerne mit und wir sehen uns nächste Woche mit der neuen Releasevorschau wieder.

