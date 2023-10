Vorschau: Summoners War Tour of Europe Party – Gute Laune im Lost Level (gamescom 2023)

Es war eigentlich nicht geplant, dass ich zur Summoners War Party eingeladen wurde. Aber Marketing-Directorin Chinh Vu hat mich bei unserem gemeinsamen Pressetermin auf der gamescom so herzlich dazu eingeladen, wie hätte ich da nein sagen können? Gemeinsam mit Redaktions-Kollege Lennart habe ich mir das Community Event in der E-Sports Bar Lost Level genauer angeschaut.

Gemütliches Kuscheln unter Kriegsfreunden

Man soll gar nicht glauben, wie herzlich doch eine E-Sport Community, in der es im Herzen um Wettkampf geht, miteinander umgehen kann. Wir wurden wärmstens empfangen und direkt beim Eintreten hat man gemerkt, wie sehr die Community für ihr Spiel brennt. An jedem Tisch und Tresen konnte man Handys und Tablets mit Summoners War sehen. Die Stimmung war ausgelassen und das Team von Com2Us hatte einige Goodies und Aktionen für ihre Community vorbereitet. Mit dabei war eine praktische Summoners War Tasche, mit T-Shirt, Regenschirm und diversen Ingame Loots. Außerdem gab es auch noch verschiedene Aktionen, durch die man an einem Holzrad für verschiedene Preise drehen durfte.

Community und E-Sport im Herzen von Summoners War

Dass Community-Events und der E-Sport Aspekt ein wesentlicher Bestandteil von Summoners War sind, hatte mir Chinh auch schon in unserem gemeinsamen Termin mitgeteilt. Aber hier auf der Party konnten wir das Ganze Live in Aktion erleben. Die positive Energie und der Hype zum Spiel waren ansteckend, auch wenn Lennart und ich keine Vorerfahrung zum Spiel mitbrachten, hatten wir nach der Party richtig Lust das Spiel auszuprobieren. Wer selbst mal so ein Event miterleben will, Chinh berichtete uns, dass es in den größeren Städten wie Berlin, Frankfurt, München und Co. öfters solche Events gibt. Also haltet die Augen offen. Ein paar Impressionen vom Abend findet ihr hier.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.